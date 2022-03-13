Историк о последствиях войны в Украине: такой катастрофы в отношениях не было со времён Второй мировой войны

Российская пропаганда не была бы такой успешной, если бы для нее не было почвы, полагает историк, политический аналитик из Германии Александр Фридман.

Delfi: Встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова прошла 10 марта. На пресс-конференции по итогам встречи Лавров, в частности, сказал, что не предполагалось вести речь о прекращении огня. Зачем нужна была эта встреча?

Александр Фридман: Встреча, с моей точки зрения, имела бы смысл только в одной ситуации, - если бы Сергей Лавров был арестован и отправлен Гагу в качестве военного преступника. Тогда бы действительно была какая-то польза от этой встречи. А так пользы на самом деле никакой нет. Но, честно говоря, у меня лично ожиданий особых не было.

Ещё два дня назад Кулеба высказался довольно чётко о том, что от Лаврова ожидают конкретики, а не известной нам всем российской пропагандистской риторики. Но, видимо, кроме этой абсурдной риторики, замешанной на лжи, фальсификациях и абсурде, на большее Лавров сегодня не способен, и фактически он это повторяет сейчас во время пресс-конференции.

- Лавров, среди прочего, заявил, что Россия не нападала на Украину, что в попавшем под бомбежки роддоме в Мариуполе якобы сидели бойцы батальона «Азов» и никаких рожениц не было, поэтому по нему был совершён туда удар.

Многие люди, кто знал Лаврова в 1990-х годах, совершенно перестали узнавать этого человека. Как будто это два разных человека. Почему они все так изменились? Кто пишет этот сценарий, кто автор этого сюжета, в котором вселенское зло должно победить и в который сейчас так откровенно верит, судя по всему, и Лавров, и Путин, и другие высшие чиновники России?

- Хороший вопрос. Но почему мы считаем, что в 1990-е годы они были другими, а сейчас они одели такие жуткие маски? Почему бы не считать, что они и в 1990-е годы были такими же по духу, но просто маски у них были более приличные, и тогда они ещё свои взгляды как-то камуфлировали, и возможности для реализации своих реваншистских планов у них было меньше.

Если мы посмотрим на Путина, то, судя по всему, Путин, - какой он есть со своими взглядами на жизнь, на мир, - это Путин 1980-х и 1990-х. Просто в 1990-х было другое время, были другие отношения между Россией и Западом, было другое состояние самой России. Поэтому они вели себя иначе.

Если вернуться у вопросу, почему сейчас все так, как мы видим, - а какие варианты остались у Путина, Лаврова, Шойгу и всех остальных? Что их в этой жизни ещё может ждать? Спокойной жизни им не предвидится, будет так или иначе юридическое преследование.

Другой, конечно, вопрос, окажутся ли они на скамье подсудимых, - это было бы очень полезно, если бы они там оказались. Не только для самой России, но и для всего мира было бы полезно. Но они прижаты к стенке, у них нет вариантов, отступать им уже некуда, они уже всё потеряли. Поэтому Лавров и будет себя вести таким образом - он будет хамить, лгать, изворачиваться, говорить откровенные глупости в лицо, фактически такими заявлениями не только оскорбляя украинцев, которые переживают эти ужасы, но и оскорбляя всех, кто его слышит. Потому что по-другому он уже не может, это та пластинка, которая будет теперь всё время.

- Что, на ваш взгляд, происходит с населением России? Некоторые мои личные знакомые, которые были совершенно адекватными людьми - не все, слава богу, таких меньшинство, - действительно верят во всю ложь, которую слышат по телевизору в России. Получается, что автор этого злого сценария, который сейчас разыгрывается, был достаточно талантливым человеком…

- Как я понимаю, в Литве и в Польше таких взглядов уже давно и не было. Но в западных странах, скажем, в Германии, во Франции и так далее долгое время бытовала версия о том, что есть вот это злое российское руководство, - на сегодняшний день абсолютное зло, которое олицетворяет Владимир Путин. И есть добрый прекрасный замечательный народ, который с этим ничего общего не имеет, который всё это не поддерживает, отвергает и только ждёт шанса освобождения от этой тирании.

Это слишком простой взгляд. Сегодня мы имеем дело со значительной частью российского населения, - очень сложно сказать большинство ли это или нет, - которая поддерживает то, что делает Российская Федерация, или, по крайней мере, относится к этому нейтрально.

Те люди, которые выходят на улицы в России, которые действительно протестуют в каких-то любых формах, - это, к глубочайшему сожалению, абсолютное меньшинство российского населения. Остальные - либо действительно разделяют точку зрения Путина, либо одурманены Российской пропагандой.

Но надо сказать, что пропаганда в России и работает довольно искусно и успешно, потому что во многом те нарративы, которые она транслирует, всё-таки близки значительной части российского населения. Если бы эта пропаганда ничего общего с чаяниями россиян, многих россиян - с их травмами и их взглядом на историю - не имела, не было бы успеха этой пропаганды. Но она успешна.

- Каковы настроения, каково отношение к русским в Германии? В Литве, в общем и целом, консолидация, но, тем не менее, может быть, 1-3 процента живущих здесь людей – и, скорее всего, среди русскоязычных, - которые тоже верят в эту российскую пропаганду. В соцсетях есть фотографии буквы Z в публичном пространстве в Литве.

- Сложно оценить настроения русскоязычных в Германии, во всяком случае говорить о каком-то процентном соотношении людей с разными взглядами, кто на чьей стороне.

Есть большая симпатия к Украине и готовность помогать Украине, выходцам из Украины и не только, выходцам из Беларуси, из России и среди тех же российских немцев, которые уже живут в Германии на протяжении нескольких десятилетий. Вот эта реакция, безусловно, присутствует.

С другой стороны, безусловно, есть люди - и их не мало, - которые подвержены влиянию российской пропаганды, они по-прежнему смотрят российское телевидение и повторяют те нарративы, которые российским телевидением транслируется.

Но поскольку общественное мнение в Германии в целом настроено весьма однозначно, то люди, которые придерживаются пророссийских позиций, они хотя бы в силу вопросов безопасности свою точку зрения так активно не артикулирует. Это не значит, что эта точка зрения отсутствует.

Если говорить о немецком общество, то, конечно, оно очень сильно изменилась. И ненависть к России, к Путину и я бы даже сказал, во многом ненависть ко всему русскому, - что, безусловно, очень плохо, полное отрицание российской культуры и всего связанного с Россией, нежелание иметь ничего общего с Россией, - эти тенденции присутствуют.

Дело дошло до того, что высокопоставленные члены немецкого правительства - и министр культуры, и министр иностранных дел - высказывались на эту тему, чтобы жители Германии не ставили знак равенства между Путиным и русскоязычным населением Германии.

Но эти конфликты, безусловно, есть. И поскольку путинский режим совершает жуткие преступления в Украине, но и угрожает всему западному миру, в том числе Германии, то вот это негативное отношение будет, безусловно, только усиливаться.

- Ещё про людей в европейских странах подверженных российской пропаганде. Есть российская пропаганда, в которую они верят, и которая показывает свои картинки действительности. И есть реальные видеозаписи обстрелянного роддома в Мариуполе 9 марта. Предположим, что человек верит в то, что ему удобнее, во что ему хочется верить. Но сейчас в европейских странах есть уже украинские беженцы. Как вы думаете, если в реальности произойдет разговор - рассказ конкретных украинцев, детей и женщин, - которые сейчас уже приехали в Германии, с людьми, которые верят российской пропаганде, способны ли свидетельства очевидцев войны в Украине их переубедить?

- Это сложный вопрос. Те люди, которые фундаменталистски стоят на стороне Владимира Путина и защищают Россию во что бы там ни стало, они потребляют именно ту информацию, которая им нравится. Если они сталкиваются с какой-то информацией, которая их, мягко говоря, не удовлетворяет и которая нарушает их взгляд на мир - пример с бомбежками в Мариуполе, о котором мы говорили, - то они просто мгновенно начинают искать опровержение этому и находят в российских пропагандистских источниках.

Эти люди рассматривают сегодня происходящие в Европе события - вот эту жёсткую уничижительную критику России и её руководства - как нападение на себя и как на своего рода свою российскую идентичность. Поэтому, пытаясь сохранить свой образ мыслей, свою российскую идентичность они соответственно пытаются блокировать всё то очевидное, что мы видим.

И некоторым это действительно удаётся. Если человек не хочет замечать ужасы в Мариуполе, ужасы в Харькове, не хочет видеть блокаду Киева, не хочет видеть информацию о российских потерях и вообще о том, как ведут себя российские военнослужащие в Украине, то человек это и не увидит. И украинские беженцы, к сожалению, на него не повлияют, он просто повторит в очередной раз этот нарратив путинской пропаганды - а что было все эти восемь лет на Донбассе, а украинские беженцы вообще просто побежали в Европу за лучшей жизнью. Я такое слышал.

К сожалению, люди, которые сегодня поддерживают политику Путина, имеют огромные проблемы с эмпатией. У них вообще моральные проблемы.

- То есть говорят о том, что украинцы побежали в Европу за хорошей жизнью, люди, которые сами живут в Берлине и предпочитают любить Путина на расстоянии…

Россия заявила, что выходит из Совета Европы. Это решение к каким-то последствиям может привести или это юридическое закрепление того, что уже произошло?

- В принципе это уже это просто подведение итогов. Что осталось между Россией и европейскими странами на сегодняшний день? Ещё есть дипломатические отношения, ну, я думаю, что через некоторое время появятся страны Европейского союза, которые с Россией дипотношения разорвут, по крайней мере после того, как Россия начнет национализацию европейского имущества, европейской собственности. Это первое.

И второе, что остаётся ещё, - потребление российских энергоносителей, которые продолжают поставлять в страны ЕС. Но курс уже понятный, он уже однозначный. Взят курс на отказ от российской нефти, от российского газа.

Прошлое поколение политиков поставили Европу в практически тотальную зависимость от российских энергоносителей несмотря на то, что и Литва, и другие страны Балтии, Польша в частности, предупреждали страны Западной Европы, что это очень опасный путь.

Но, тем не менее, Германия, Франция и другие страны - прежде всего Германия, - на этот путь стали, а теперь придётся от этих российских энергоносителей мучительно отказываться. Это невозможно сделать в один момент, но это будет сделано, стратегический курс уже взят, и на этом энергетическое сотрудничество с Россией фактически закончится.

То есть отношения приближаются к самой нулевой отметке. Таких плохих ужасных отношений, такой катастрофы в отношениях не было со времён Второй мировой войны.

- На днях было заявление Олафа Шольца о том, что Германия не намерена особо поддерживает заявку Украины на вступление в Евросоюз. Какие-то подробности есть по этому поводу?

- Я бы очень осторожно смотрел на все заявления, которые политики сегодня делают. Последние дни показывают, что заявления меняются и в течение одного дня. Да, было такое заявление, очень осторожное со стороны Шольца. Но, опять же, мы же не знаем, как будет развиваться ситуация в Украине и какие шаги придётся предпринимать немецкому правительству.

Шольц отвергал поставку вооружений со стороны Германии Украине. В итоге Германия всё таки его поставляет - не в том объеме, в котором хотелось бы Украине, но всё-таки поставляет. Так что и тут всё может измениться. Тем более, - и это, пожалуй, очень примечательный момент, - если мы посмотрим на общественное мнение в Германии то, то позиция почти однозначная: почти две трети выступают за то, чтобы Украина была принята в Европейский союз. И это, конечно, для Германии - для страны, где вообще к расширению и приёму новых стран в ЕС относились традиционно весьма скептически – это, конечно, удивительные результаты. И эти результаты показывают, как на немцев повлияла эта трагедия, которая сейчас происходит в Украине.

- К вопросу о выходе России из Совета Европы. Сенатор Клишас заявил, что россияне теперь не смогут обращаться в ЕСПЧ… (Пока процедура выхода не будет оформлена юридически, в ЕСПЧ обращаться можно. И все поданные иски будут рассмотрены, а решения обязательны для исполнения Россией в соответствии с подписанными ранее соглашениями. – Ред. Delfi)

- В будущем да, не смогут. Ну мы же понимаем, в каком направлении движется Россия. Если Путин хочет каким-то образом в России уцелеть сегодня, то он вынужден будет устанавливать самый что ни на есть террористический режим в наихудших сталинских традициях. Другой возможности у Путина оставаться у власти не будет.

Поэтому сегодняшняя Россия движется по самой ужасной траектории, которую только можно представить. На внешнем контуре - это война, причём безумная война с жуткими преступлениями, которые совершаются в Украине. Во внешней политике - это изоляция, которая будет только усиливаться. Во внутренней политике Путину нужно будет зачистить всё - любое поле, чтобы не допустить появления протестов. Это путь к диктатуре, к самой жесткой форме диктатуры.

- Злодей номер один в глазах цивилизованного мира это Владимир Путин. А есть его пособник – Александр Лукашенко. В европейских странах - в общественном мнении, в истеблишменте - есть ли разделение отношения к Путину и Лукашенко или их воспринимают как единое целое?

- Определённая разница есть. Просто на Лукашенко меньше обращают внимание. Его функция, его роль оценивается как роль соучастника, а Беларусь не рассматривается больше в качестве самостоятельной страны, а рассматривается как страна, которая находится фактически под управлением России и, соответственно, Лукашенко - это марионетка, которая выполняет все указания Владимира Путина. Вот такой вот взгляд сегодня в Европе присутствует.

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