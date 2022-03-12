В Вильнюсе присягу принесли новые стрелки, в их числе были премьер и спикер парламента

11 марта на площади Независимости присягу принесли новые стрелки, в их числе были премьер и спикер парламента.

Присягу принесли 2000 стрелков, которые стали братьями и сестрами. В числе присягнувших были премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.

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"Сегодня не только день присяги. Сегодня – праздник укрепления Союза стрелков", –сказал глава МО Арвидас Анушаускас.

Глава МВД Агне Билотайте сказала, что война России в Украине напомнила цену свободы и то, что "мы каждый день должны стоять на страже".

Она сказала, что тысячи новых стрелков - это признак зрелости государства.

Командарм Литовской армии Валдемарас Рупшис подчеркнул, что многочисленные отряды стрелков важны для укрепления страны.

"Я уже определилась с этим, просто в этом году, видимо, настал тот момент, когда я написала заявление, сегодня принесу присягу", – сказала в пятницу утром Шимоните.

"Это не эмоциональное решение. Армия говорит, что нельзя принимать такие решения эмоционально. Так вот, для меня это не эмоциональное решение, несколько лет об этом думала", – прибавила премьер.

Она сказала, что попытается найти время для этой деятельности.

"Трудно найти, но надеюсь пройти базовый курс обучения, тогда решать, что делать дальше", – сказала она.

Чмилите-Нильсен сказала, что понимает, что взяла на себя очень серьезное обязательство и выразила надежду на то, что ей удастся сочетать его с работой на посту спикера.

После принятия новых в союзе стрелков стало около 12 000 членов.

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