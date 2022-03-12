"Дом Москвы" в Вильнюсе также находится в центре внимания. Департамент госбезопасности Литвы сообщал, что он представляет угрозу безопасности страны.
Объект планировали использовать для распространения российской пропаганды. Суды установили, что здание построено с нарушением правил. Муниципалитет намерен его снести.
Начали искать и другие российские инвестиции. Введенные после начала войны в Украине санкции автоматически действуют и на территории Литвы, сказал депутат Миколас Маяускас.
ЕС пока ввел санкции в отношении 700 россиян и 200 белорусов, а также в отношении 50 российских и 26 белорусских компаний. Их имущество в Европе должно быть заморожено, запрещены сделки. В течение двух недель в Литве нашли 5 компаний и один человек, заморожено имуществ на сумму 660 000 евро.
"Суммы пока небольшие, но речь идет о банковских операциях, а также о средствах олигархов на счетах коммерческих банков и деньгах российских банков в коммерческих банках", – заметил Маяускас.
Центробанк подчеркивает, что россияне и белорусы, в отношении которых были введены санкции, особым имуществом в Литве не располагают.
"Хорошо, что связи литовских финансовых ведомств с российскими ничтожно малы. Тут у нас нет больших рисков. Несмотря на это, мы предприняли определенные действия", – сказал член правления ЦБ Симонас Крепшта.
Будут искать недвижимость и акции опавших под санкции лиц и компаний.
"Ждет еще один этап, это проверка реестра недвижимости, ценных бумаг и акций. Этот процесс займет немного больше времени, чем остановка денежных операций", – сказал Маяускас.
ЦБ дополнительно проверяет все действующие в Литве финансовые учреждения, особенно российские.
"Мы обратились в Комиссию по нацбезопасности, чтобы оценить акционеров с российским гражданством", – сказал Крепшта.
Уже были замечены недоработки, которые позволяют обойти санкции.
"Недоработки есть, мы их видим. Поэтому передадим на рассмотрение в парламент документы, которые помогут пресечь это", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.
Одна из проблем - перевод средств в криптовалюту.
Также предлагают укрепить Службу расследования финансовых преступлений. "В Латвии такое учреждение получает в два раза большее финансирование", – сказал Маяускас.
ЕС и США не исключают ужесточение санкций.
"Масштаб санкций в отношении России и Беларуси после начала войны в Украине беспрецедентный, согласно определенным индексам, в отношении России сейчас ввели больше санкций, чем в отношении Венесуэлы или Северной Кореи", – сказал Крепшта.
Люди, которые попали под санкции также не могут ездить на Запад.
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