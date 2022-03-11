Некоторые депутаты литовского парламента встретили 11 марта в Украине

Несколько депутатов литовского парламента 11 марта встретили не на родине, а в Украине, которая борется с российскими оккупантами – это первая делегация депутатов с начала войны. Когда сработали сирены, депутатам вместе с украинцами пришлось бежать в убежище, однако, они сказали Delfi, что воля украинцев к сопротивлению непоколебима. Несмотря на то, что в оккупированных городах россияне пытаются ввести пророссийскую власть, чувствуется сопротивление.

Делегация, приехавшая в Украину, состоит из депутатов Лауринаса Кащюнаса, Паулюса Саударгаса, Юстинаса Урбонавичюса и Марюса Житкуса. Ее члены находятся в Владимире-Волынском.

"Этот город подвергался атакам в первые дни. Здесь есть украинские военные, оборонительные элементы. Мы находимся рядом с Луцком, по которому были нанесены удары. Владимир-Волынский перенес три удара", – сказал Кащюнас.

Он сказал, что цель поездки - моральная помощь украинцам.

"Мы привезли и кое-какую материальную помощь, но об этом чуть позже сообщим. Идея проста: как 16 февраля мы праздновали вместе, тогда еще в Раде в Киеве, так решили и 11 марта отметить с нашими братьями украинцами, которые сегодня защищают не только себя, но и всю Европу", – сказал политик.

"Ситуация военная даже в тех областях, где нет реальных военных действий, но бросают бомбы. К примеру, минувшей ночью бросали бомбы в Луцке и Волынской области были ракетные удары – они говорят, что по военным объектам. Слава Богу, пока не по гражданским объектам. Там тушат пожары", – сказал Саударгас.

Кащюнас общался с местными политиками, военными, жителями.

"Была сказана запоминающаяся фраза: если для России это столкновение военных сил, уничтожение военных и гражданских объектов, попытка завоевать территории, уничтожить украинский народ, то для украинцев еще одна война за Родину. В этом разница, в этом их сила: партизанское движение сильно даже на оккупированных территориях, сильная оборона. Это фактор, который ломает все планы России, Кремля", – сказал он.

"Воля и сердце очень важны перед лицом таких действий. Это то, чему мы должны учиться у украинцев и не должны исключать этого в нашей политике обороны и сопротивления, гражданского сопротивления. Когда я спросил, сколько людей в Волынской области готовы к сопротивлению, (…) мне ответили просто: "все". Это показывает тотальную оборону", – подчеркнул Кащюнас.

"Когда потребуется – защищаться будут все. Ответ один. Этот их настрой безумно вдохновляет", – подчеркнул Саударгас.

По его словам, на западе украинцы сейчас следят за происходящим на юге и востоке страны.

Кащюнас заметил, что украинцы ответственно оценивают военную динамику.

"Они видят, что план Путина не работает. Конечно они видят, что посылают все больше сил, особенно к Киеву, на восток, но они понимают, что Путин не оценил их волю к сопротивлению. Ты можешь временно даже оккупировать территорию, но ты ее не удержишь, поскольку не будет такой поддержки. Сейчас сложно где-то установить пророссийскую власть, хотя они пытаются это делать на оккупированном юге", – заметил Кащюнас.

"Россияне посылают гвардию, ФСБ, которые якобы должны утвердить власть, занимаются репрессиями, но сопротивление будет и там. Будет всюду, где есть оккупационные силы. Украинцы это видят и говорят - мы вернем те места, защитим, партизанская война будет длиться постоянно даже в условиях частичной оккупации", – заметил депутат.

Кащюнас заметил, что украинцы понимают - Путин может применять все более жестокое и страшное оружие.

"Есть сценарий, о котором они думают, но это не сломит их волю к сопротивлению. Если Путин думает, что он вызовет панику и сломит, то этого не будет. Если для Путина это какая-то там операция, то для украинцев это вопрос крови и сердца, вопрос поколений – для Путина вызов будет из поколения в поколение", – сказал он.

"Россияне вводят практику, которая нам известна со времен Советского союза – они заменяют власть на свою понемногу, занимаются репрессиями в отношении жителей, подавляют протесты, арестовывают, пытают в подвалах, мучают и пытаются "перевоспитать", подавить сопротивление. Украинцы говорят, что уже сейчас на тех территориях, включается модель партизанского сопротивления, к которому они готовятся, (...) поэтому они изнутри там будут "разбираться" с россиянами", – сказал Саударгас, заметив, что партизанские движения оказывают сопротивление в небольших оккупированных городах.

"Украинцы считают, что удержат и Киев и другие города. Они не думают, что россияне займут всю территорию", - заметил депутат.

Саударгас сказал Delfi, что украинцы ценят помощь Запада, но надеются, что ее будет больше. Они также надеются на введение бесполетного воздушного пространства.

"Рядовые военные просто подошли ко мне, поскольку здесь все равно есть охраняемые объекты, и спросили: "Дадут ли нам самолеты?". Я сказал, что думаю, что дадут, только отметил, что есть перипетии, Польша не договорилась с США, но, я надеюсь, что со временем вопрос решится", – сказал Саударгас.

Перед тем как политики готовились выйти на связь с Delfi в Владимире-Волынском сработали сирены.

"Сработали, люди спокойно, без паники собрались в убежищах. Провели там полчаса, сейчас вышли. Ракеты летели в находящуюся рядом область", – рассказал Кащюнас.

По его словам, страшно не было. "Не было страшно. Самые смелые депутаты сюда приехали, поэтому проблем нет. Мы здесь достали наш флаг, не прячемся, но, конечно, это не место самых активных действий, однако чувствуется, что война идет", – сказал депутат.

Политики проведут в Украине весь день, а потом вернутся на родину.

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