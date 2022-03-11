В сердце Литвы работает украинская компания: нас не сломить

Украинская компания "Кормотех" даже с началом войны не отказывается от амбициозных планов и не забывает о своей миссии: компания, производящая корма для кошек и собак, инвестировала в Литве миллионы. Сейчас она оказывает помощь жителям Украины, армии и животным.

Главы и работники компании, которая работает в Кедайняйской свободной экономической зоне (СОЗ) рассказали Delfi о том, как живет Украина, оставшиеся там семьи, близкие, коллеги.

"Мои родители и младшая сестра живут в Луцке, у границы с Беларусью, они очень боятся, что могут прийти белорусы. Они думают об отъезде в Литву, в Польшу", – сказала работница компании Сусана.

Офис компании находится в Киеве. Глава компании "Кормотех" Ростислав Вовк сказал, что война изменила условия не только для бизнеса, но и для каждого жителя.

Он подчеркнул, что Россия ведет войну уже 8 лет, а нынешнюю ситуацию называет "геноцидом и всесторонней инвазией".

Сейчас нарушена инфраструктура, осложнена – а местами и парализована – логистика.

"В восточной, южной и центральной Украине постоянно стреляют, бомбят. Работают не все компании. В горячих точках не работают супермаркеты, зоомагазины, рынки. Есть более спокойные города, где можно купить товары для животных. Мы каждый день обновляем эту информацию. Банковская система работает, связь есть. Наша основная задача – реформа логистики, релокация команд", – сказал Вовк.

Сейчас компания "Кормотех" продолжает производство в Кедайняйском СОЗ, частично во Львове.

По его словам, во Львове относительно спокойно, а работа и волонтерство не дают утратить надежды: одни помогают беженцам, другие – посылают товары армии.

"Мы - лидеры украинского рынка, поэтому нет города, в котором не было бы представительства "Кормотех". Львов - наш родной город, там есть наши производственные мощности и склады. По сути здесь спокойно. Время от времени слышатся сирены, но мы уже привыкли прятаться в убежища", – сказал Вовк.

Он сказал, что ситуация с бизнесом в Украине зависит от конкретного места.

"Некоторые наши поставщики в Сумас, Киеве, на востоке, к сожалению, прекратили свою работу. Некоторые хранят часть оборудования у нас во Львове. А некоторым нечего хранить. Хорошо работают сети супермаркетов, аптек, производители стратегических товаров. Вторая компания нашего холдинга – Enzim, крупный производитель дрожжей, тоже работает", – сказал он.

Компанией "Кормотех" в Кедайняй управляет украинец, а все остальные работники - литовцы.

"Когда началась война, находившиеся здесь три сотрудницы из Украины, стали заниматься сбором помощи для украинцев и украинских военных. Они также организуют и участвуют в митингах, которые, как вы знаете, проходят во всем мире", – сказал Вовк.

Глава литовского отделения "Кормотех" Андрей Березюк сказал, что бизнес переориентировался на Европу, поскольку готовую продукцию невозможно доставить из Литвы в Украину.

"В первую очередь мы думаем о гуманитарной помощи Украине, чтобы была еда у животных. Передаем то, что нужно армии", – сказал он.

"Многие жители Литвы сейчас хотят помочь, дают жилье, помогают приехать из-за границы, таких много", – сказала Сусана.

"Но из Киева и других городов, которые сейчас обстреливают, невозможно выехать. Люди не могут покинуть убежища, в противном случае погибнут", – прибавила она.

Сусана с коллегами приехала в Литву в командировку.

"Однажды мы проснулись, разбуженные звонками близких, они просили собираться и бежать в убежище, началась война. Было 5 часов или 5.30 ч. Я еще подумала, почему отец звонить в 5.30 ч.? Обычно так рано звонят, если кто-то умирает. Я и не подумала о войне", – рассказала женщина.

Ей было трудно решать, что делать - остаться в Литве или ехать домой, к близким.

"Но потом мы поговорили с семьями. Родители, мужья просили остаться в Литве, если есть такая возможность, поскольку в Украине падают бомбы", – рассказала Сусана.

"В Литве нас было четверо, но Александр быстро уехал, у него в Украине маленький ребенок, жена. Я осталась вместе с коллегами Настей и Анной", – продолжила она.

На вопрос, может ли она забрать из Луцка родителей, сестру, она ответила, что это очень сложно, на границах огромные очереди. Сама Сусана раньше жила в Крыму, но после российской оккупации переехала оттуда во Львов.

"Кормотех" в марте представила инициативу "Давайте спасать украинских животных (Save Pets of Ukraine). Комапания занимается спасанием домашних животных и животных из зоопарков.

"Масштабы катастрофы огромные. Жертвы среди мирного населения, беженцы, разрушенные дома, инфраструктура, блокада поставок воды и продуктов. Дети и домашние животные становятся заложниками. Много животных осталось на улицах, приюты – на грани", – рассказали представители компании.

Сусана сказала, что фонд помогает покупать еду для животных в Украине. В Украине компания ищет волонтеров, которые могут привезти корм для животных. Но найти водителей нелегко, мужчины призваны в армию.

Березюк рассказал, что компания продолжает работу в Литве, с Россией и Беларусью она не торгует, поэтому санкции ее не коснулись.

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