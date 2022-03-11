Helisota останавливает ремонт российских вертолетов

Компания Helisota, предоставляющая услуги по техобслуживанию и ремонту, 11 марта сообщила, что останавливает ремонт российских вертолетов.

"Мы останавливаем предоставление услуг по ремонту российских вертолетов в Литве. Сейчас завершаем ранее заказанные работы. Клиентов из России у нас никогда не было", – отмечает глава Helisota Гинтарас Юкнявичюс.

"Мы не можем не выполнить взятые на себя обязательства перед долгосрочными клиентами, поэтому завершим начатые работы, передадим вертолеты заказчикам. Ничего дополнительно для выполнения заказов по договорам приобретать не требуется. Однако компания больше не будет предоставлять услуги по ремонту и присмотру за российскими вертолетами", – сказал он.

Компания продолжит предоставление услуг владельцам вертолетов Airbus и Robinson. По словам Юкнявичюса, решение было принято как реакция на начатую Россией войну в Украине.

"МЫ, Helisota, поддерживаем санкции в отношении России, поэтому считаем, что отказ от предоставления услуг по ремонту российских вертолетов - верный шаг. Мы поддерживаем Украину и ее жителей в борьбе с нашу общую свободу и независимость, – сказал он.

24 февраля Россия напала на Украину, литовский бизнес оказывает помощь Украине. В знак солидарности бизнес сообщил об отказе от российской продукции и отказался от деятельности на территории этой страны.

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