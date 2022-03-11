"На мир и свободу в Европе снова совершен нападение. На передовой жители Украины защищают свою и нашу свободу, завоеванную 11 марта. Свобода Европы без свободы Украины невозможна. Надо быть готовыми защищать независимость Украины и нашу независимость", – писала экс-президент.

Грибаускайте уже отмечала, что для того, чтобы остановить Россию, санкций недостаточно, нужен более жесткий ответ.

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"Санкции путина не остановят, какими бы они ни были. Они нужны, но без исключений, какие мы сейчас видим при применении SWIFT и сохранении энергетического сектора и обслуживающих его банков... Войну остановит только война, которая уже началась. Не надо прикидываться и пытаться успокоить свою совесть, предоставляя Украине только оружие и то с опозданием. За нас воюют жители Украины, ее дети прикрывают нас от путинского безумия", – писала в фейсбуке экс-президент.

Она также оценила состояние президента Владимира Путина как опасное.

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