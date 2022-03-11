Грибаускайте: надо быть готовыми защищать нашу независимость

Свобода Европы без свободы Украины невозможна, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте разместила на своей странице в фейсбуке поздравление по случаю дня восстановления независимости Литвы.

"На мир и свободу в Европе снова совершен нападение. На передовой жители Украины защищают свою и нашу свободу, завоеванную 11 марта. Свобода Европы без свободы Украины невозможна. Надо быть готовыми защищать независимость Украины и нашу независимость", – писала экс-президент.

Грибаускайте уже отмечала, что для того, чтобы остановить Россию, санкций недостаточно, нужен более жесткий ответ.

"Санкции путина не остановят, какими бы они ни были. Они нужны, но без исключений, какие мы сейчас видим при применении SWIFT и сохранении энергетического сектора и обслуживающих его банков... Войну остановит только война, которая уже началась. Не надо прикидываться и пытаться успокоить свою совесть, предоставляя Украине только оружие и то с опозданием. За нас воюют жители Украины, ее дети прикрывают нас от путинского безумия", – писала в фейсбуке экс-президент.

Она также оценила состояние президента Владимира Путина как опасное.

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