"Давайте отпразднуем свободу, помогая народу Украины": премьер Литвы поздравила с Днем независимости и по-русски

Премьер Литвы Ингрида Шимоните записала поздравление по случаю празднования Дня восстановления независимости Литвы 11 марта на трех языках - литовском, польском и русском. В нем она пригласила "отпраздновать победу жизни и творчества над ненавистью и деструкцией".

"Давайте отпразднуем свободу, помогая народу Украины. После войны свободный мир должен быть более правдивым, более чутким и более солидарным. Это не означает, что не придется преодолевать сложных вызовов, но слова о том, что мы можем черпать силы из прошлого станут еще крепче. Давайте укреплять, растить и защищать имеющуюся свободу. Да здравствует свободная Литва и да здравствует свободная Украина!" - поздравила с 11 марта Ингрида Шимоните.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!