Премьер-министр Литвы вступает в ряды Союза стрелков

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните решила вступить

в Союз стрелков и сегодня принесет присягу.

"Я уже определилась с этим, просто в этом году, видимо, настал тот момент, когда я написала заявление, сегодня принесу присягу", – сказала Шимоните.

"Это не эмоциональное решение. Армия говорит, что нельзя принимать такие решения эмоционально. Так вот, для меня это не эмоциональное решение, несколько лет об этом думала", – прибавила премьер.

Она сказала, что попытается найти время для этой деятельности.

"Трудно найти, но надеюсь пройти базовый курс обучения, тогда решать, что делать дальше", – сказала она.

Новые члены Союза стрелков принесут присягу 11 марта на площади Независимости. В их числе будет и Шимоните.

После присяги новых членов в Союзе стрелков будет около 12 000 человек.

С начала войны в Украине 1700 человек подали заявки на вступление в Союз стрелков. Ранее в союз ежегодно приходило около 1000 новых членов.

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