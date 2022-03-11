Коронавирус в Литве: 5767 новых случаев и 6 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 5767 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 6 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки 5176 случаев заражения 927 были вторичным и 6 пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1289 человек, из них 74 – в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 956 180 жителей, от этой болезни умерли 8607 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей уменьшился и составил 2307,1 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 49%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,7% жителей. Все 6 скончавшихся не были привитыми. Все скончавшиеся были старше 70 лет.

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