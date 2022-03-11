Профессор: пока цена войны для России не столь велика, чтобы она стала что-то менять

В четверг в Турции состоялась встреча министров иностранных дел России и Украины – безрезультатная. Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Рамунас Вилпишаускас считает, что несмотря на то, что обе стороны могут демонстрировать намерение вести переговоры и искать способы остановки войны, пока все же доминирует желание проверить твердость позиции другой стороны

"Именно поэтому пока ни Украина, ни Россия не отказываются от своих основных требований, которые больше всего связаны с территориальной целостностью Украины", – сказал Delfi TV Вилпишаускас.

По его словам, публичные высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова только подтверждают, то, что Россия не намерена публично признавать свои действия.

"Переговоры могут дать результаты, те, что связаны с гуманитарными коридорами, но, как показывают сообщения, даже то, о чем было достигнуто соглашение, российская сторона, кажется, не выполняла. На самом деле стоит вопрос, зачем на самом деле в таком случае вообще встречаться", – продолжил политолог.

Он считает, что позиция может изменится тогда, когда Россия почувствует убытки из-за войны.

"Я в первую очередь имею в виду воздействие санкций. Некоторые аналитики прогнозируют, что уже в следующем месяце Россия будет не в силах выполнять свои финансовые обязательства, иными словами, стране грозит банкротство. Такие перемены могут заставить [ее] искать разные способы изменить свои установки и поведение, не ударив в грязь лицом. Пока кажется, цена войны еще не столь велика, чтобы были видны намерения менять то, что делают", – сказал профессор.

"Если в Москве, в Кремле, расчет в связи с войной изменится а он, вероятно, может измениться, когда начнется воздействие ужесточающихся санкций Запада, тогда переговоры могут быть способом выдумывания формулировок для завершения войны и жестокого поведения. Это, видимо, вопрос не о том, можно ли будет начать верить в то, что говорят российские политики, а о том, не решат ли они сами менять свое поведение. Тут надо думать не о словах, а о поведении, потому что оно будет стоить слишком дорого", – заметил Вилпишаускас.

Пока он считает, нет повода для возобновления переговоров президента США или других стран Запада с Владимиром Путиным.

"Вспомните, что они до масштабной атаки против Украины проходили в интенсивном ключе, но мы увидели, что это не принесло никакого результата, наверное поэтому сейчас и остался такой основной канал для общениям между Западом и Россией – звонки президента Франции, которые пока не дали никакого результата. Мы видели, что президент Турции брал на себя инициативу, ведь именно в Турции встречались главы МИДов, но и эта встреча не дала результата.

Я не считаю, что переговоры с участием президента США или других стран Запада дадут пользу. Сейчас имеет смысл ждать, и смотреть, не станет ли руководство России под воздействием санкций останавливать свою военную агрессию. Тогда возвращение к переговорам будет иметь смысл", – сказал политолог.

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