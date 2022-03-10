Мэр Вильнюса повесил в городе новые знаки: проснитесь, белорусы

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс на своей странице в социальной сети Facebook поделился необычной фотографией с двумя новыми знаками, пишет Made in Vilnius.

Эти знаки показывают расстояние до двух городов: Киева и Минска.

"До свободного Киева 779 км. До оккупированного (временно) Кремлем Минска – 187 км. Новый дорожный знак в Вильнюсе. Соседи белорусы, проснитесь", – писал Шимашюс.

Напомним, что в среду горсовет столицы осудил российско-белорускую военную агрессию в отношении Украины, выделил украинцам гуманитарную помощь и присвоил безымянной улице, на которой стоит российское посольство, название улица Героев Украины.

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