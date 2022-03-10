"Содра": новые выплаты будут переводить на последней неделе марта

В марте около 200 000 жителей получат "пенсии одинокого человека". Их получат все одинокие пенсионеры Литвы, инвалиды, которым не платят "вдовьи" пенсии. Первые выплаты жители получат на последней неделе марта.

"Начался март, многие жители спрашивают у нас, когда будут переводить выплаты для одиноких людей. Как мы уже сообщали, первые выплаты поступят в конце марта, на последней неделе месяца", – сказал представитель "Содры" Эвалдас Микутис.

Клиенты, получающие пенсию на почте или наличными, получат ее в апреле.

Если человеку эти выплаты полагаются с начала года, то в марте он получит деньги за три месяца.

С января 2022 г на эти деньги могут претендовать около 200 000 жителей.

Чтобы получить эти деньги, не надо ничего делать, их назначают, руководствуясь данными из реестра жителей о семейном положении.

Только в тех случаях, когда в реестре нет полной информации или она неточная, "Содра" попросит представить дополнительные данные.

"Если человек знает, что ему полагается такая выплата, но он ее не получит в конце месяца, просьба звонить по номеру (+370) 5 250 0883 или записаться на прием в "Содру", – пояснил Микутис.

"Пенсия одинокого человека" в 2022 г составляет 32 евро в месяц. Такую же пенсию получают вдовы и вдовцы. Им "пенсию одинокого человека" платить не будут – только "вдовью".

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