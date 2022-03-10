В ЕС может стать больше беженцев из России

Число беженцев из России в Евросоюзе может увеличиться из-за войны на Украине, считает главный советник президента по национальной безопасности Кястутис Будрис.

"Нестабильность в стране - влияние экономики и тому подобное, другое дело - война возвращается и в Россию, а это значит, что их мужчины и юноши должны отправляться туда и идти воевать, несмотря на постоянные опровержения того, что призывники не участвуют в военных действиях, скрывать это уже невозможно", - сказал в четверг советник в интервью радиостанции LRT.

"Это рождает определенную панику среди семей, среди молодых людей. Они намерены уехать из России, процесс просто начинается", — добавил он.

По его словам, эту тенденцию показывают примеры других стран.

"Мы видим, что такая тенденция будет на примере других стран — на примере Финляндии, где поезда полные и люди едут в Хельсинки из Санкт-Петербурга", — сказал Будрис.

Однако, по словам советника, большинство людей в настоящее время уезжают с визами, и позже им придется ходатайствовать о политическом убежище.

"Здесь есть ограничения, в настоящее время гражданам России сложно получить визы, невозможно в обычном порядке, а это означает, что те, кто ранее получил визу, или вновь прибывшие должны будут подать заявление на получение убежища", — сказал советник президента.

"Могут появиться просители убежища, которые не хотят быть частью режима или уехали по экономическим причинам, и нам придется оценивать это в индивидуальном порядке", — добавил он.

По его словам, люди также могут захотеть уехать «на более безопасный Запад» из Беларуси.

Россия начала войну на Украине в конце февраля, вызвав возмущение и негодование во всем мире. ЕС и Запад ответили жесткими санкциями, которые серьезно ухудшили экономическую ситуацию в России.

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