Советник президента: страны Балтии должны ускорить отключение от БРЭЛЛ

Литве и другим странам Балтии необходимо ускорить отключение от общей системы электроснабжения с Беларусью и Россией (БРЭЛЛ), потому что Россия может использовать это как средство воздействия посредством отключения стран Балтии, считает главный советник президента по национальной безопасности Кястутис Будрис.

«Ведь отключение может стать одним из средств воздействия, вчера мы могли видеть что отключение Чернобыльской АЭС поставило под угрозу безопасность всей Европы. Мы должны быть готовы в этом контексте, в первую очередь мы должны ускорить отключение от сети БРЭЛЛ, которое было запланировано на 2025 год, мы должны закончить его раньше», — сказал Будрис в интервью радиостанции LRT в четверг.

По словам Будриса, Литва должна быть готова как можно скорее присоединиться к сетям континентальной Европы.

«Нужно выполнить домашнюю работу. Однако, если бы это произошло чуть ли не завтра, было бы определено как ответ, как воздействие путем отключения Литвы от поставок в кольце БРЭЛЛ, у нас была бы возможность подключиться к континентальным европейским сетям и синхронизироваться через Польшу в чрезвычайном случае», — сказал Будрис.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в среду, что Литва может быть отключена от кольца БРЭЛЛ, если Россия сама решит использовать эту меру.

Страны Балтии намерены к концу 2025 года синхронизировать свои электросети с континентальной Европой и отключиться от постсоветского кольца БРЭЛЛ.

Однако для этого еще нужны необходимо провести испытания системы, достроить аккумулирующие батареи мощностью 200 МВт, реализовать другие проекты, завершить прокладку подводной перемычки ЛЭП Harmony Link. В сентябре этого года планируется первые временно отключить всю электроэнергетическую систему Литвы а от постсоветской зоны IPS/UPS, в рамках испытаний работы в островном режиме. Пока не ясно, когда состоятся совместные испытания стран Балтии.

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