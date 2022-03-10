Мэр Кедайняй: счета Lifosa арестованы, предприятие работает

В связи с войной в Украине Европейский союз (ЕС) в среду добавил российского олигарха Андрея Мельниченко, косвенного владельца литовского завода фосфорных удобрений Lifosa в список лиц, попадающих под санкции, а мэр города Кедайняй Валентинас Тамулис сообщил, что счета действующего в его городе предприятия арестованы.

"В настоящее время завод работает, сегодня никто никого не увольняет, но у них (у Lifosa - BNS) арестованы счета, и их деятельность как бы приостановлена", - сказал BNS Тамулис.

Сама компания заявила в четверг, что пока продолжает работу и будет стремиться сохранить рабочие места.

«Мы внимательно следим за всеми международными процессами и событиями, консультируемся с ответственными литовскими структурами относительно ситуации в регионе. Мы спланировали и подготовили различные сценарии дальнейшей деятельности компании, которые мы будем учитывать с учетом международной ситуации, а также ситуации на рынке и в Литве», — отметил в пресс-релизе генеральный директор Lifosa Римантас Прошкявичюс.

По словам мэра Кедайняй, на заводе удобрений не только работало более тысячи человек, но и через предприятие Panevezio energija, он обеспечивает город теплом.

Наурис Вилкявичюс, специалист по связям с общественностью Lifosa, говорит, что подача тепла в город еще не прекращена.

С 2014 года акциями Lifosa опосредованно владеет российский концерн «Еврохим», принадлежащий Мельниченко, который связан с окружением Владимира Путина. «Еврохим» зарегистрирован в Цуге, Швейцария.

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