Премьер-министр Литвы: с учетом критики оппозиции условия ЧП уточнены

С учетом критики оппозиции условия режима чрезвычайного положения были уточнены, сказала премьер министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Шли дискуссии, насколько я знаю, несколько пунктов уточники: это касается фотографирования съемок, у кого-то возникли опросы, можно ли гуглить, мне кажется, эти вопросы более-менее решены", – сказала премьер.

По ее словам, корректируют условия, связанные с возможным ограничением деятельности средств массовой информации (СМИ), если фиксируется военная пропаганда или дезинформация.

"Пункты корректируют с учетом замечаний оппозиции", – сказала она.

Четыре оппозиционные фракции – "крестьяне", демократы, "трудовики" и регионов Литвы – в четверг сообщили, что не одобряют новые условия режима ЧП, поэтому намерены голосовать против продления режима.

Поскольку российское вторжение в Украину продолжается, правительство Литвы приняло предложение о продлении чрезвычайного положения (ЧП) в стране более чем на месяц - до 21 апреля.

Действующее сейчас ЧП, объявленное в Литве в конце февраля в связи с вторжением России в Украину, закончится в полночь 10 марта.

По словам замминистра ВД Виталия Дмитриева, предлагается сохранить по существу такой же режим чрезвычайного положения, какой уже был установлен. Он позволяет более гибко использовать государственный резерв, усиливает охрану государственной границы и прикрывает ее, предусматривает досмотр транспортных средств, лиц и их багажа в приграничной зоне.

"Мы немного модифицируем охрану важных для национальной безопасности объектов, реагируя на риски. (...) Мы усилим внимание к охране этих объектов", - сказал Дмитриев.

По его словам, также будет предложено ограничить информацию, распространяемую российскими новостными каналами. Согласно закону, решение о введении чрезвычайного положения на всей территории страны или ее части принимается Сеймом в случае возникновения угрозы конституционному строю или общественному спокойствию.

Между сессиями Сейма в неотложных случаях президент вправе принять такое решение, одновременно созывая внеочередную сессию Сейма для обсуждения этого вопроса. Сейм утверждает или отклоняет решение президента.

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