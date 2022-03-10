В Сейме Литвы – поправки об отстранении компаний из РФ и Беларуси от участия в тендерах

BNS ; Рома Пакенене ; Снеге Бальчюнайте , ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Поправки к ряду законов, представленные Сейму, позволят исключать компании недружественных государств из конкурсов по государственным закупкам или расторгать уже заключенные с ними договоры.

Предлагается допустить, чтобы поставщики оценивались самими заказчиками по определенным критериям. Правительство на минувшей неделе одобрило поправки к нескольким законам, которые позволят водохозяйственным, энергетическим, транспортным, почтовым и некоторым другим предприятиям сферы услуг более гибко принимать решения по вопросу отклонения заявок и расторжения уже подписанных договоров, когда это необходимо для снижения угрозы национальной безопасности в условиях мобилизации, войны, или чрезвычайного положения. Регулирование будет применяться по отношению к учреждениям и организациям, работающим в сфере национальной безопасности, обороны, являющимся частью защищенной сети и имеющим особое значение. Технологические закупки программного обеспечения, которые могут представлять риск, будут оцениваться, а закупки в странах, которые представляют угрозу. Консерватор Юргис Разма, первый вице-спикер Сейма, ранее заявлял BNS, что Сейм постарается принять эти поправки как можно скорее. Правительственная комиссия по проверке сделок стратегических компаний теперь рассматривает каждый случай индивидуально. В Сейм представляются поправки к Закону о закупках в области водного хозяйства, энергетики, транспорта или почтовых услуг, о государственных закупках и о государственных закупках в области обороны и безопасности. В случае принятия Сеймом поправки вступают в силу после их подписания президентом. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!