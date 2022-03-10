Президент Литвы: мы должны готовиться к тотальной всеобщей обороне

На открытии парламентской сессии президент Литвы Гитанас Науседа оценил войну в Украине не только как войну украинцев, но и как нашу войну. Он призвал работать в нескольких основных направлениях.

"Кровавая война России в Украине началась вопреки нашим благим желаниям и усилиям. Две недели назад мы проснулись в радикально изменившемся мире. Сегодня вражеские танки ездят по украинским улицам. Артиллерийские снаряды, бомбы и ракеты разрушают многоквартирные дома в Украине, больницы, школы. Гибнут мирные жители Украины. Но все мы уже поняли – эта война, несмотря на то, что напрямую мы в ней не участвуем, – и наша война", – сказал глава страны.

"Мы уже стали свидетелями впечатляющих перемен во многих странах Европы и всего мира. Мы видели исторические решения в связи с поставками оружия Украине и применения беспрецедентных санкций в отношении агрессора. К нам прислали дополнительные силы НАТО, готовые защищать страны восточного фланга Альянса", – заметил Науседа.

Он призвал активно работать в нескольких направлениях.

"Первый наш долг – помощь украинцам. Уже сейчас мы поддерживаем их, сплачиваем международное сообщество. Поддерживаем оружием и гуманитарной помощью. Мы также должны принимать беженцев и заботиться о них: обеспечить социальную помощь и услуги в сфере здравоохранения, образования и культуры для детей, работу для взрослых. Во-вторых, мы должны много сделать для создания благосостояния жителей Литвы, для их безопасности", – продолжил президент.

"На всех уровнях – от НАТО до каждого гражданина – мы должны готовиться к тотальной всеобщей обороне. Страны Балтии должны быть укреплены так, чтобы ни у кого не было пространства для просчета. Мы обязаны быстрее увеличить расходы на оборону. В этом году до 2,5%, в следующем до 3% ВВП. Мы должны обновить оружие, расширять военный резерв, заполнить склады, укрепить готовность общества к сопротивлению. Надо немедленно укрепить ПВО, расширять военную инфраструктуру, чтобы принять больше сил НАТО. Наша обязанность – позаботиться об экономической и социальной безопасности Родины. Благосостояние людей должно обеспечить качественное образование, социальная защита, здравоохранение, жизнестойкая культура, а также осуществление правосудия и рост экономики (...)", – сказал Науседа, обратив внимание на инфляцию.

"Война России в Украине и международные санкции в ответ на нее уже приводят к росту цен на энергоресурсы. Это скажется на ценах на продукты и услуги в Литве. Но наше государство сегодня может смягчить шок инфляции. Мы должны защитить самые уязвимые слои населения. Принятие необходимых фискальных мер должно быть одной из важнейших работ парламента во время весенней сессии", – акцентировал президент.

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