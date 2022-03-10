Бегущих от войны украинок пугают сексуальным рабством, детей грозятся отдать на органы

После того как Россия напала на Украину, в стране Евросоюза хлынул поток беженцев - женщин с детьми. Часть этих людей приехала в Литву.

Украинка Елена с двумя дочерями эвакуировалась из Киева 26 февраля. В столице остался ее муж. Сначала она уехала во Львов.

"Во Львове мы провели три дня, у кассы на железнодорожном вокзале простояли 7 часов. Нам повезло, у меня одна дочь малолетняя, ей шесть. У женщин с маленькими детьми есть первенство. Другие беженки сказали, что стояли в очереди по 12 часов", – рассказала Елена Delfi.

В поезд с 16 вагонами посадили столько людей, сколько удалось вместить. Только в вагоне Елены было около 700 человек. Люди садились посидеть по очереди, большинство все время стояло. Недалеко от польской границы поезд остановился, но пассажиров не выпустили, чтобы они не привлекли военные самолеты.

"В поезде, в тесноте мы провели 16 ч. Вода закончилась. Даже младенцам не из чего было сделать смесь. Людей мучила жажда. Не выпускали даже в туалет. Потом приехали волонтеры, привезли немного воды. Сначала напоили детей. Моей младшей хватило лишь губы смочить", – рассказала Елена.

В Польше все изменилось, там о беженцах все проявляли заботу. Людей накормили, дали воды и чаю, теплую одежду, предоставили необходимую информацию. Вокруг были перевозчики, которые предоставляют услугу по перевозке в разные страны.

"Но мы боялись. Где-то кто-то сказал, что в Польше ловят детей и отдают на органы, а женщин передают в сексуальное рабство. Мы с осторожностью оценивали все предложения. На автобусе поехали в Польшу. Там какой-то гражданин Финляндии заказал для нас гостиницу на трое суток. Мы думали, что делать дальше. Однажды встретили Томаса из Литвы с другом, они предложили отвезти нас в Литву, в Палангу. Одна женщина, которая была с нами, испугалась и убежала. Я сама психолог, я видела, что у этих людей нет злых намерений, поэтому согласилась. Сейчас мы в Паланге, я была в отделе просвещения, заполнила документы, чтобы дочери могли ходить в школу. Нам помогает Томас и вся его семья", – рассказала Елена.

Томас сказал, что когда началась война, он захотел чем-нибудь помочь беженцам. Вместе с другом он поехал на границу Польши и Украины в Дорогунск.

"Поляки нас к пункту не пустили. Беженцев там на машинах скорой и пожарной службы везут в поместье, где находится распределительный пункт. Много волонтеров зовут беженцев ехать в Варшаву, Люблин, Берлин. Там были волонтеры из Эстонии, Германии", – рассказал он.

Он сам привез из Литвы теплую одежду, еду, владелец одного молокозавода дал ему с собой молочные продукты.

"Мы приехали в этот лагерь, достали литовский флаг, открыли багажник. Пришли украинцы, спросили, для них ли все это? Мы ответили, да. Машину разгрузили за секунды. Потом мы пошли к палатке, в которой регистрируют приезжих. Там строго относятся к отдельным перевозчикам. Понятное дело, есть ведь разные люди, некоторые могут воспользоваться беженцами. Есть и торговцы людьми. Ведь там одни женщины и дети. Мужчины остались в Украине. Поэтому мы, двое мужчин, не внушали доверия. Мы узнали, что были дети 14 и 10 лет, которых надо отвезти в Клайпеду, но нам их не дали. Мы хотели привезти женщину с детьми. Нам предложили поехать в Варшаву, что мы и сделали", – рассказал Томас.

Томас много путешествует, поэтому он был удивлен, что в Варшаве были места только в 5-звездочных гостиницах. Все остальные гостиницы были заполнены.

"Мы заказали номер в 5-звездочной гостинице в центре Варшавы, но и там были одни украинцы! Среди них, судя по машинам, были и состоятельные. На следующий день в лифт вошли две женщины с детьми. Со слезами на глазах. Украинки. Рассказали, что какой-то финн снял им номер, а в понедельник приедет за ними и отвезет в Финляндию. Я спросил, может, они хотят в Литву? Хотели бы, но как туда попасть? Я сказал, что во дворе стоит машина, в 11 ч. мы должны съехать. Они могут ехать с нами", – рассказал Томас.

По его словам, сначала женщины отнеслись с недоверием. Тогда он рассказал о себе, показал фотографию жены, детей.

40-летняя Елена с девочками успокоилась и согласилась ехать. Вторая украинка куда-то пропала.

"Я позвонил жене, попросил подготовить квартиру, купить еды. Мы приехали поздно вечером", – рассказал Томас.

В самой Литве, по словам Томаса, он столкнулся с лицемерием. Он слышал, что на АЗС Circle K украинцам кофе дают бесплатно.

"В Литве первую АЗС мы проехали, там было много машин и людей. Остановились на следующей, выяснилось, что бесплатно кофе дают только на двух АЗС - у самой границы с Калварией и Лаздияй", – удивлялся он.

Томас отдал женщине с детьми квартиру, которую летом сдает отдыхающим.

На следующий день он отвез их в Департамент миграции.

"Сидят девочки, ни одного клиента больше нет. Я попросил зарегистрировать, мне ответили, что они не регистрируют, надо ехать в Клайпеду. Вытребовал номер заведующей отделом. Она рекомендовала регистрироваться по интернету. Попросил зарегистрировать, ближайшее время - через 10 дней в 7.30 ч. Спросил, можно ли позже, ведь ехать надо из Паланги. Так еще разозлилась на меня – хочет быстрее, а тут время не подходит. Если война, можно и раньше проснуться. Такое отношение поразило", – рассказал Томас.

После этого Томас взял женщине с детьми телефонные карты и отвел в отделение "Содры". Там ему сказали, что никаких социальных услуг женщине предоставить не могут, поскольку она не работает.

"Мне говорят: мы такие услуги не предоставляем. Идите в администрацию муниципалитета. Звоню, говорю, что нужна одежда, еда, гигиенические средства. Я попросил дальше все делать маму, звонить по всем номерам. Мама рассказала, что "Продовольственного банка" в Паланге нет, надо ехать в Клайпеду. А что делать беженцам? Искать вокзал, ехать в другой город. А дальше? У них ведь нет денег. Я разнервничался. Говорю, мама, у тебя в друзьях есть мэр Паланги Шарунас Вайткус. Звони ему", – возмущался Томас.

Удалось договориться, что еду на три дня привезут к костелу в Паланге.

Представитель Палангского муниципалитета Юрате Миткявичюте сказала, что в их учреждении есть работая группа, которая отвечает за помощь беженцам. Всю информацию можно найти на сайте мэрии. Консультации можно получить круглосуточно.

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