В столице Литвы открылся самый крупный магазин IKI

9 марта в столице Литвы после модернизации открылся самый большой магазин Iki. Отныне он будет называться IKI Vilnius. Его адрес ул. Жирмуну, 2. Инвестиции в обновление магазина составили 2,2 млн. евро.

Самое необычное новшество в этом магазине – микрозелень на вертикальных грядках и пряные травы, а также свежая пицца, которую выпекают в специальной печи.

"Мы регулярно обновляем наши магазины, вот и сейчас в Вильнюсе открыт обновленный магазин. Это самый большой и современный магазин Iki, оборудованный по новейшим стандартам. В его ассортименте 13 000 товаров", – сказала исполнительный директор сети Лина МУйжене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!