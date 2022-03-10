В заложниках путинской войны против Украины дети и взрослые в разных странах мира. Что делать? Разговор с психологом Эрной Петкуте

Как удержать свои эмоции в условиях войны и как грамотно разговаривать со своим ребёнком о происходящих событиях – о войне России против Украины и обо всем, что с этим связано в разных странах? Психолог в эфире Delfi - соучредитель литовского Центра помощи детям Эрна Петкуте.

- Прежде, чем говорить о детях… Как взрослым подавить в себе эмоции? Глядя на документальную хронику войны, полностью это сделать невозможно.

- Мы, взрослые, должны по возможности справиться с собственным стрессом, напряжением, шоком. Чтобы как можно более успешно потом помогать своим детям.

Очень важно регулировать поток информации, которую вы получаете, – ее количество и качество. Опираться на более объективные источники.

Обязательно надо регулировать время, которое вы уделяете просмотру новостей. Потому что сейчас идет огромная лавина разной информации, которая показывает, как сильно все потрясены и как переживают.

Один из способов справляться со стрессом - отбрасывать то, что я думаю, вижу, как я себя чувствую, потому это очень загружает нас самих.

Второе, что очень важно, - сохраните возможности контролировать собственные действия.

Например, если ситуация ещё ухудшится, всё-таки приготовить свой собственный маленький план отступления.

Сложить сумку, собрать вещи, выучить наизусть некоторые телефоны на случай, если вдруг мы не будем иметь наших мобильников. И продумать подобные моменты детально.

Ещё, что важно, - не изолироваться по возможности, поддерживать значимые и важные контакты с близкими людьми. Это нас немного успокоит, либо мы их немножко успокоим.

Люди очень стараются связаться и со страдающими людьми в Украине.

И с людьми в России - как бы ставшими заложниками государства.

Также очень важно использовать все возможные и подходящие каждому лично способы самоуспокоения – что бы это ни было. Медитация, бег, музыка, холодный или горячий душ, что-то другое, что я не причисляла, но люди знают… Следует избегать успокоения способами, которые могут повредить - все понимают, о чём я говорю.

Очень важна проактивность в этой сложной и такой стрессовой ситуации и окружении.

Надо подумать, что вы лично можете сделать для людей, которые страдают сейчас на этой войне. Начиная от самых простых вещей.

Можно делать пожертвования.

Можно собирать вещи, которые могут понадобиться. Не буду перечислять все.

Можно постараться написать в Центр помощи детям.

Также очень важно постараться не выпасть абсолютно из каждодневной рутины.

Сейчас у нас ситуация такова, что мы можем ходить и в школу, и на работу. У нас работают магазины, транспорт. И другие занятия, и возможности есть, - куда-то сходить и чем-то заниматься. Это очень важно сохранить.

- Перейдем к разговору о детях. Мы живём в веке информационных технологий, социальных сетей, информация распространяется очень быстро. И дети, особенно подростки, так или иначе все равно получают информацию из социальных сетей, потому что во всём мире эта ситуация сейчас обсуждается.

Как родителям вовремя поговорить с ребёнком до того, как его взгляд все события уже может быть сформирован, исходя из того, какую информацию он получает в социальных сетях, что он там читает и на кого он там подписан?

- Есть основополагающие подходы.

Первый из них. Если дети и подростки задают вопросы, на них надо отвечать.

Если дети и подростки стараются прислушиваться, о чём говорят взрослые или как-то схватывать информацию СМИ, в социальных сетях, то в этой ситуации, как и в случае со взрослыми, надо найти какой-то баланс.

Надо сказать правду, но ею не надо завалить – ни детей, ни подростков.

Детям очень трудно понять некоторые конфликтные ситуации - много мнений даже в нашем обществе существует по отношению к этому конфликту. Чтобы не возбуждать какой-то определённой дополнительной нервозности. Потому что детям гораздо труднее понять, кто прав, кто виноват.

Поэтому очень важно:

Никогда нельзя путать людей русской национальности, никогда нельзя путать людей, живущих в России, с правительством России, с президентом Путиным.

Когда вы говорите, кто начал войну, кто против кого воюет, всегда очень важно сказать, что воюет российский президент, российское правительство.

Потому что люди, которые говорят на русском, очень плохо себя чувствуют. Они должны принять какую-то сторону внутри, будучи русскими.

И если мы будем обострять эту ситуацию, она будет очень нехорошая.

- Как разговаривать с детьми, учитывая их возраст? Насколько велика разница?

- Здесь стоит руководствоваться теми же соображениями, что и при объяснении любых других событий и явлений. Сначала ты объясняешь очень просто, простыми предложениями, не подробно, не используешь сложные термины. С более взрослыми детьми некоторые вопросы можно обсуждать более подробно.

Ещё очень важно. Взрослые должны обратить внимание на состояние ребёнка, - как он реагирует. Об этом должны думать и в семьях, и в школах.

Если ребёнок очень напряжён и очень нервничает, то первое, что надо сказать, - об определённой безопасности, передать ему определённое чувство спокойствия, которое мы, я надеюсь, сможем сохранить в нашем государстве, в Европе и во всем мире.

Чем больше взрослые сами переживают, нервничают и делятся этим очень открыто, импульсивно, тем сложнее детям. Потому что они всё это впитывают.

Если ребёнок уже сейчас очень напряжён, надо начать с того, что его надо немножко успокоить. А успокаивается человек, когда он немножко больше понимает, в чём дело, когда его понимают, - чего он боится, почему он боится.

Мы не можем говорить "не бойся абсолютно ничего".

Мы говорим: постарайся успокоиться, все люди переживают, всем нам неспокойно, у нас есть там, я не знаю, армия или у нас сейчас всё спокойно и так далее… Вот каким-то таким образом нужно говорить с детьми.

- Рядом с редакцией Delfi находится гимназия имени Князя Гедиминаса. Сейчас там в окнах украинские флаги, желто-синие кораблики на земле в знак солидарности с украинскими детьми. Если в школе вот такая реакция, а в семье совершенно противоположная, как ребенку выйти из этой ситуации?

- Я думаю, что ребёнок не особенно может выйти из этой ситуации, потому что он находится в ситуации внутреннего конфликта. Если вы ссоритесь с подругой, вы можете уйти от неё. Но если ребёнок слышит противоречивую информацию (даже так бывает, что мама на одной стороне, папа на другой стороне), - это ещё более болезненная ситуация. Ребенок не может ничего сделать.

Единственное, что возможно, если кто-то из взрослых рядом замечает, что ребенок очутился в такой ситуации, - помочь ему эмоционально, сказав что очень трудно, когда, например, дедушка с бабушкой думают так, а мама с папой иначе, не акцентируя на разбор, кто прав, а кто виноват. Потому что если мы будем делать какое то усилие, допускать давление, ребёнку придётся выбирать. Это все равно, что проводить референдум во время войны: ты не свободен выбирать, не твой возраст, не твой уровень зрелости этого не позволяет.

- Мы обычно говорим и в школах, и в семьях своим детям о том, что ругаться матом, ненормативная лексика – это, как минимум, нехорошо.

Сейчас есть такой известный мем во всём мире про русский корабль, который посылают на три буквы. В частности, мы видим эту надпись и в Вильнюсе - под мостами, в виде граффити, на элементах одежды людей, и все это в самых разных местах публичного пространства.

Как тактично объяснять все это детям, ведь они это видят просто, когда идут с родителями по улицам?

- Объяснение зависит от возраста ребёнка. Если он очень маленький, слава богу, он еще не читает, только может услышать об этом. Но если ребёнок немножко постарше, наверное, можно объяснить, что некоторые люди таким образом, пусть и не очень приемлемым, иногда выражают свое мнение.

Можно сказать ребенку: ты знаешь, это мы с тобой выбираем слова. Может быть, мы не хотели бы сказать такими словами и нашли бы другие слова.

Я сейчас говорю пространно. Конечно с ребёнком такими длинными текстами, возможно, и не стоило бы говорить. Это, скорее, как пример.

Если возвращаться к вашему примеру с гимназией имени Гедиминаса, к акции с флагами в поддержку украинских детей, то мне бы хотелось сильно подчеркнуть, что следует изменить формулировку, которая должна появиться в нашем обществе, - речь идет не только об украинских детях, речь идет о детях Украины.

Дети Украины – не только украинцы. Они и русские, они и поляки, и наполовину русские, наполовину украинцы и так далее. Мне очень хотелось бы, чтобы был акцент – дети Украины.

Также я думаю о детях России, потому что они тоже очутились в этой ситуации - у них нет выбора.

У взрослых есть какая-то возможность выражать собственное мнение.

Но дети очутились заложниками в этой ситуации. Все сейчас не любят Россию, и неважно, какие проценты показывают социологические опросы. Отношение к путинской России, ее изоляция распространяется автоматически на всех людей - это значит и на детей.

Это ужасное состояние, которое может приводить в отчаяние. Если так будет продолжаться, мы вырастим врагов, новое поколение врагов.

- Справедливости ради, стоит добавить, что в гимназии Гедиминаса акции проводили не литовские дети, а дети Литвы. По аналогии со всем, о чем вы сказали. Потому что у нас в школах тоже учатся и русские, и поляки, и украинцы, и белорусы.

Большое спасибо за интервью!

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