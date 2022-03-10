Президент Литвы о российских военных: не вижу мотивации, за кого они должны воевать, за Путина?

Президент Литвы Гитанас Науседа в эксклюзивном интервью на Delfi сказал, что Владимира Путина остановит не попытка тушить пожар огнем, а потери в Украине. Глава страны оценил также реакцию Запада, воздействие на экономику агрессора.

Президент Литвы сказал, что если не удастся остановить Россию, начнется Третья мировая война. По словам Науседы, обеспечение бесполетного воздушного пространства было бы путем к войне.

"Совершенно очевидно, что Россия начала войну в Украине и не признает никакие соглашения, никакие конвенции, когда речь будет идти о территории Украины, поэтому обеспечение бесполетного воздушного пространства возможно теоретически, на практике будут нарушения – тут возникнет вопрос правил вовлечения или инструкций: что делать в таком случае, когда бесполетная зона будет нарушена. Можно лететь рядом, давать какие-то указания, которые никак не подействуют, но можно предпринять крайнюю меру и сбить самолет. Если самолет собьют силы НАТО, а не украинцев, будет означать вовлечение НАТО в военную операцию, в войну с Россией.

Значит, Россия посчитает, что можно атаковать силы НАТО или те же самолеты НАТО, сбивать их. Дальше продолжать эту логическую цепочку не имеет смысла, поскольку это означает Третью мировую войну со всеми вытекающими последствиями", - сказал президент.

"Путина остановит не попытка гасить пожар огнем, а в первую очередь, потери в Украине. Чем более эффективной и реальной будет помощь Украине не на словах, а в делах (...), тем больше потерь будет у Путина, тем более затягивающей станет война, которая уже сейчас разочаровала тех, кто планировал захватить Украину в течение нескольких дней, а каждый новый день войны стоит России немало средств (...), ведь это армия оккупанта – для нее все дорого, и я честно говоря, не вижу мотивации.

Я смотрю на этих солдатиков и не вижу мотивации, за что они должны бороться. За Путина? Кто такой для них Путин? Они, вне всякого сомнения - армия агрессора, солдаты агрессора, когда смотришь на украинцев, хорошо понимаешь, что они борются за свою землю, за своих жен и детей, семьи, наконец – за свое будущее. Их военная дисциплина и боевой дух не поддается сравнению.

Очень тяжело говорить, мы каждый день говорим о жизнях, о гибели ни в чем неповинных людей, но чем дольше будет длиться эта война, тем неудачнее она будет для России, тем больше давления будет в самой России со стороны российского общества, олигархов, среднего класса, поскольку он уже сейчас не может пользоваться теми удовольствиями, которыми привык пользоваться на Западе и наверное понимание того, что все, Россия изолирована, и это надолго, придет к ним рано или поздно. Они поймут, что зашли в тупик и неясно, как оттуда выйти", - продолжил Науседа.

На вопрос, реально ли это на фоне принятых в России законов, он ответил: "Вспомните историю. В России был сталинский режим. Известно, чем завершилась жизнь Сталина. Я думаю, у любого режима есть начало и конец. Да, за то время в России многое случилось, можно сказать, там полностью была уничтожена оппозиция, гражданское общество оказалось за чертой, но там тоже есть молодое поколение. В каких бы условиях оно не росло, оно хочет путешествовать, познать мир, увидеть его. (...)

Чем дольше будет длиться изоляция, тем губительнее она будет для России. До сих пор Россия говорила о самоизоляции – для нее это было духовным превосходством над Западом: якобы ценности Восточного христианства выше или их отношение к морали и другим вопросам выше чем Западные ценности. Тут можно придумать и осуществить разные философии, но сейчас речь идет об изоляции иного рода, это мир изолирует Россию. Это сложная и болезненная изоляция для России, если она этого до конца не поняла, то в ближайшие годы поймет, насколько эта изоляция страшна в экономическом, политическом, спортивном, культурном и во всех других отношениях, уже не говоря о финансовых и экономических убытках, которые будут огромные, они сейчас огромны".

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