Мэр Вильнюса: мы уже готовимся к наплыву беженцев не только из Украины, но и из Беларуси и России

ELTA ; Бенас Бруналас , ru.DELFI.lt

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что Вильнюсский муниципалитет уже готовится принимать не только беженцев из Украины, где идет война, но и из России и Беларуси.

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