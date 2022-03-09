Премьер Литвы: правительство пока не будет снижать акциз на топливо

В связи с резким ростом цен на топливо на заправках правительство пока не предложит снизить акциз на топливо, заявила премьер-министр Ингрида Шимоните.

"Большую часть цены за литр (топлива — BNS) по-прежнему составляет цена на нефть. Вы видите, как растут цены на нефть, они также растут из-за неопределенной ситуации на рынке нефти, потому что неясно, попадет ли под санкции российская нефть, выйдут ли на рынок другие поставщики нефти", — сказала Шимоните на пресс-конференции в среду.

"Поэтому, пока есть неопределенность, все дискреционные меры правительства, такие как снижение акцизных сборов, мне очень жаль, но осядут в карманах из цепочки поставок. Правительство пока не будет выдвигать таких предложений", - добавила премьер.

Некоторые представители сетей АЗС призывают власти снизить акцизы на топливо.

"Мы смотрим как на зрители на театр, что происходит в мире, но можем сделать пару шагов в нашем дворе и это топливо подешевеет (...) Давайте уменьшим этот акциз, потому что деньги все равно приходят в бюджет. Давайте поможем людям хоть как-то жить", — заявил в среду радиостанции LRT председатель совета Союза автозаправщиков Литвы Каролис Стасюкинас.

В Литве в настоящее время к топливу применяется стандартная ставка НДС в размере 21%, кроме того в отношении бензина без свинца применяется акциз в размере 466 евро за 1000 литров, а для бензина со свинцом - 579,24 евро, акциз на дизтопливо достигает 372 евро за 1 тыс. литров.

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