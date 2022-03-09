Правительство Литвы предлагает Сейму повысить расходы на оборону до 2,52% ВВП

В среду на заседании правительства Литвы было решено предложить Сейму повысить расходы на оборону почти на 300 млн евро и внести соответствующие уточнения в госбюджет 2022 года.

Такие изменения позволят повысить расходы на оборону до 2,52% внутреннего валового продукта (ВВП).

"(Этот вопрос – BNS) следовало бы рассмотреть в срочном порядке", – заявила на заседании министр финансов Гинтаре Скайсте.

В бюджете 2022 года предлагается предоставить Минфину право брать заимствования от имени Литовского государства на реализацию обязательств, связанных с членством в НАТО.

Минфин брал бы заем в соответствии с фактически указанной потребностью Минобороны. Оборонное ведомство за собственные средства планирует приобрести дополнительные вооружения, военное оборудование, боеприпасы, оборудование для усиления кибернетической безопасности.

В данный момент предусмотренные в законе ассигнования Минобороны на 2022 год составляют 2,05% ВВП в соответствии с декабрьскими прогнозами ВВП от ОСРВ 2021 года, что составляет немногим более 1,2 млрд евро.

На прошлой неделе правительство выделило 40 млн евро на создание новых военных городков. Они будут построены по мере того, как продолжается вторжение России в Украину, а союзники разместят дополнительные войска в Литве.

По информации Минфина, если Сейм одобрит эти уточнения госбюджета, то будет создана возможность незамедлительно выделить на оборонные нужды до 257,6 млн евро.

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