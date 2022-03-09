Глава Минобороны Литвы: задержаны лица, фотографировавшие стратегические объекты

В Литве есть лица, которые были задержаны за фотографирование стратегических объектов, в том числе и военных, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Об этом он заявил, рассказывая об активизации действий российских и белорусских разведчиков.

"Известно, что фиксируются люди, которые, например, фотографируют военные и стратегические объекты, это могут быть инфраструктурные, важные объекты", - заявил в среду журналистам в правительстве Анушаускас.

"За этим следят, есть задержанные среди делавших это лиц", - добавил он.

Он не уточнил, сколько таких лиц в настоящее время содержится под стражей.

По словам Анушаускаса, активизация разведок этих стран связана с агрессией России в Украине, с передвижением войск.

"Конечно, активизация отмечается, поскольку когда Беларусь и Россия вывели большую часть своих сил и перекинули все в Украину, россияне - в Украину, то, несомненно, они еще больше активизировали свою разведку, чтобы посмотреть, какова ситуация у нас", – пояснил министр.

"Я хочу просто подчеркнуть, что такие действия, когда вооруженные силы значительно ослабли на границе с Литвой, показывают, что страны НАТО никогда не представляли и не представляют для них никакой угрозы", – сказал он.

Разведка РФ и Беларуси нацелилась на действующих в Литве оппозиционеров

Белорусская разведка преследует активистов оппозиции, действующих в Литве, - они следят за ними, прослушивают разговоры, устраивают провокации, сообщило в среду Управление государственной безопасности (ДГБ).

"Правящие режимы в России и Беларуси усиливают давление на несистемные оппозиционные организации, которые передислоцируются в зарубежные страны из-за сильного давления и преследований со стороны властей и правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

По данным ДГБ, российские спецслужбы, особенно ФСБ России, активно действуют против оппозиционных организаций и активистов как на территории России, так и за ее пределами.

Прогнозируется активизация российской разведки

По данным ведомства, Литва является одним из основных направлений эмиграции российских оппозиционеров. Здесь проживает несколько сотен российских просителей убежища, а также тех, кто "не претендует на особый статус, но занимается политической или журналистской деятельностью".

"Российские спецслужбы интересуются информацией о российских оппозиционерах, проживающих в Литве, их организациях, направлениях деятельности, планируемых действиях, новых проектах", — отмечает ДГБ.

Литовская разведка обращает внимание на то, что российские спецслужбы могут стремиться внедрить агентов в российские оппозиционные организации, действующие в Литве, засылать в страну сотрудников разведки под нетрадиционным прикрытием, а также внедряться в компьютерные системы оппозиционных активистов и организаций с помощью кибернетических средств.

"Вероятно, что по мере усиления политических репрессий в России и увеличения числа политэмигрантов из России будет возрастать внимание российских спецслужб к активистам оппозиции в Литве", — говорится в сообщении.

Разведывательная активность Беларуси также растет

Беспрецедентные протесты оппозиции в Беларуси прокатились в августе 2020 года, когда Александр Лукашенко, руководивший страной с 1994 года, был объявлен победителем президентских выборов.

Оппозиция и страны Запада считают выборы сфальсифицированными.

С тех пор Литва стала одним из центров активности белорусской политической оппозиции, однако также стала возрастать и активность белорусских спецслужб.

"Спецслужбы Беларуси вовлечены в управление политическим кризисом, идентифицируют политическую оппозицию и ее сторонников, стремятся их запугать и использовать разведывательные данные, собранные ими, соседними государствами и их спецслужбами в дискредитационных и пропагандистских кампаниях", — говорится в сообщении департамента.

"Белорусские спецслужбы не ограничиваются сбором разведывательной информации и все более агрессивно настроены против противников белорусского режима в Беларуси и за рубежом. Весьма вероятно, что белорусские спецслужбы спланировали и осуществили принудительную посадку самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, в Минском аэропорту с целью задержания проживавшего в Литве Романа Протасевича", - добавили в разведке.

ДГБ отмечает, что Комитет государственной безопасности Беларуси (КГБ) использует граждан Литвы, распространяющих нарратив в пользу белорусского режима, для дискредитации белорусской диаспоры и белорусской политической оппозиции в Беларуси и за рубежом.

Кроме того, белорусские спецслужбы сотрудничают с российскими спецслужбами против политической оппозиции.

"Весьма вероятно, что разведывательно-деструктивная деятельность белорусских спецслужб против белорусской политической оппозиции и диаспоры в ближайшее время усилится, а зарубежные страны, в которых наиболее активно действует оппозиция, останутся объектами пропагандистских, дискредитирующих и дезинформационных кампаний", - говорится в сообщении.

ДГБ указывает, что западная разведка раскрыла ряд специальных операций российских служб за последние годы, включая нападения на лиц, выступающих против российского режима или иным образом неугодных лиц, проживающих в Великобритании, Германии, Болгарии и других западных странах.

"Операции, спланированные и проведенные российской разведкой, показывают, что российское политическое руководство и спецслужбы считают риски, связанные с реализацией этих операций и возможным ответом на них, приемлемыми", — заявила литовская разведка.

Департамент госбезопасности Литвы в среду сообщил, что российская и белорусская разведки нацелились на активистов оппозиции этих стран в Литве – за ними ведется слежка, прослушивание, организуются провокации.

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