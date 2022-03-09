Президентская служба предупреждает об инфляции: цены будут расти

Правление парламента перед началом весенней сессии встретилось с президентом Литвы Гитанасом Науседой. После встречи советник президента Повилас Мачюлис сказал, что главный приоритет сейчас - финансирование обороны страны, но вместе с тем, парламент просят помочь жителям пережить неизбежность инфляции.

"Президент заметил, что если сравнивать то, о чем говорили с правлением перед осенней сессией, то тогда акцентировали внимание на снижении социального разобщения и на обороне. Сейчас с учетом войны в Украине, приоритеты остаются теми же, но, возможно, меняются местами", – сказал Мачюлис.

"Из-за глобальных проблем, из-за войны в Украине, вероятно, цены по-прежнему будут расти, вызов инфляции останется, поэтому президент просил не забывать о средствах против инфляции, которые он передал для обсуждения", – продолжил он.

По его словам, Науседа рад тому, что есть решение увеличить расходы на оборону с 2,5% ВВП до 3%.

"Снижение ННМ. Мы все сейчас, как и тогда, понимаем, что такого роста и таких вызовов мы не ожидали, когда было представлено это предложение. Очевидно, это надо понять, что даже предложенные месяц-два назад меры, быть может, нужны для старта, но Литва столкнется и с такими вызовами, поэтому средств помощи людям, особенно социально чувствительным группам, должно быть больше", – комментировал советник президента.

Он сказал, что парламент просили оценить не только проблему дорогих энергоресурсов, но и подорожание горючего, продуктов питания.

Вице-председатель парламента Паулюс Саударгас сказал: "Основной приоритет - защита Украины, помощь ей. Второй – оборона Литвы. Третий - энергонезависимость Литвы, тут Литва уже шагнула дальше Европы, но уже вся Европа говорит об отказе от импорта из России. Литва также должна быстро обсудить и пересмотреть план своей энергетической независимости – еще быстрее включить вторую и третью скорость на пути к энергетической независимости (...)".

"Мы должны понять, что сегодня мы словно вошли в темную комнату, глаза должны привыкнуть к темноте, тогда мы сможем что-то прогнозировать, поскольку пока никто не осмеливается делать прогнозы, относительно воздействия на экономику", – подчеркнул он, сказав, что в первые месяцы не будут вводить никакие налоговые льготы.

По словам Саударгаса, Литва оказывает постоянную помощь Украине, не обо всем сообщают публично.

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