1.
Привет, с 8 марта тебя!
Расскажи, как Вы празднуете этот день сегодня и празднуете ли?
- Я на стол поставила букет цветов. Поздравила всех близких по телефону. Утром съела кусочек праздничного торта, приготовленного из готовых коржей и сметанного крема накануне мужчинами.
- Как ты себе представляешь завтрашний день?
- Завтра будет таким же как и сегодня: мрачным, грустным и волнительным, потому что война продолжается.
- Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?
- Чтобы московские пригороды разрушили так же, как Ирпень, Бучу, Гостомель, Бородянку. Чтобы Питер бомбили так же как Харьков. Чтобы зло не осталось безнаказанным.
- Почему ты не эвакуировалась с ребенком в Европу пока была возможность?
- Потому что я хочу быть на своей земле. Я хочу быть полезной здесь и сейчас.
- Чего ты сейчас больше всего боишься?
- Я боюсь, что погибнут мои близкие в Киеве и Сумах.
- Как бы ты объяснила ребенку, что сегодня происходит?
- У меня нет слов, чтобы это объяснить.
- А веришь ли ты в победу Украины?
- Я не только верю в победу Украины, я более чем в ней уверена. Ни у кого в Украине нет сомнения, что победа за нами.
Жен. 34 года, С., Киев
2. Привет, поздравляю тебя с 8 марта!
- Расскажи, как Вы празднуете этот день сегодня и празднуете ли?
- Поздравил муж, подружки и друзья. Особо не празднуем.
- Как ты себе представляешь завтрашний день?
- Завтра я верю в победу Украины.
- Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?
- Хочу домой вернуться. В свой Киев, в свою Украину. Без войны и оккупантов.
- Почему Вы не эвакуировалась с детьми в Европу пока была возможность?
- В Европу не поехали, так как наш дом в Украине.
- Чего ты сейчас больше всего боишься?
- Боюсь, наверное, ядерной ракеты.
- Как ты объяснила детям, что сегодня происходит?
- Сказали детям всё, как есть. Война. Россия напала на Украину и отжимает территории.
- Какие у тебя планы?
- Планы восстанавливать свою жизнь и страну.
- Какая помощь тебе сейчас больше всего нужна?
- Помощь, чтобы люди приняли, что это война. У многих в России от пропаганды закрыты глаза.
- А если честно, о чем ты сейчас мечтаешь?
- Мечтаю, что это зло уберется с нашей земли. А Украина выйдет с этого еще более объединенная, сильная и наполненная любовью, а не злостью. Это самое для людей сейчас сложное.
Жен., 35 лет, Я., Киев
3.
Привет, поздравляю тебя с 8 марта!
- Расскажи, как Вы празднуете этот день сегодня и празднуете ли?
- Мы сидим в погребе, едим соленые огурцы (больше нечего), мама читает энциклопедию, я - роман.
- Как ты себе представляешь завтрашний день?
- Я думаю, что он будет таким же как сегодня, мы вообще потеряны, живем как буд-то настал День Сурка.
- Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?
- Чашечки горячего кофе и чтоб мама не плакала.
- Почему Вы не эвакуировались?
- Мы надеялись, что все за два три дня закончится, стороны договорятся и все будет как раньше.
- Чего ты сейчас больше всего боишься?
- Я боюсь, что Россия победит, боюсь, что придется жить при власти, которую мы не выбирали. Мне обидно и больно, что весь этот трындец творится только из-за того, что мы решили жить лицом к Европе.
- Как ты объяснила детям, что сегодня происходит?
- Что взрослые люди иногда воюют, чтоб получить еще больше власти. Что у всех сторон есть всегда свои интересы. Привожу в пример войну между дворами, рассказываю, как играли в детстве в "Казаки-разбойники".
- Какие у тебя планы?
- План не сойти с ума, быть позитивной, быть на чеку, если вдруг мы сможем бежать. Сегодня не можем, Харьков бомбят.
- У Вас есть деньги?
- У нас есть немного налички, но нечего купить. Волонтеры не доберутся, а значит еды у нас осталось на пару дней.
- Какая помощь тебе сейчас нужна больше всего?
- Нам нужна еда и вода. А еще успокоительные.
- А если честно, о чем ты мечтаешь?
- Я мечтаю, что меня покинул страх, потому что сейчас это самое большое чувство, которое мною владеет. Я боюсь себя, боюсь той злости, которая во мне копится.
Жен.,А. 37, Харьков
4. Привет, Б., ты поздравил женщин с 8 марта?
- Расскажи, как Вы празднуете этот день сегодня и празднуете ли?
- Так как раньше не празднуем, у знакомой цветочный магазин ,помогла собрать из того, что было, хоть небольшой букетик… ,будем отмечать после нашей победы.
- Как ты себе представляешь завтрашний день?
- Завтра, надеюсь, будет лучше чем сегодня
- Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?
- Как и половине нашей планеты, я бы хотел, чтобы русские войска испарились с нашей земли.
- Почему Вы не эвакуировались?
- Я в запасе , ну и патриот своей страны, если все убегут, то кто останется защищать ?
- Чего ты сейчас больше всего боишься?
- Исходя из ситуации в стране,то у всех переживания только про личную безопасность.
- Как ты объяснила детям, что сегодня происходит?
- Прямо так, как есть. Детей больше всего жалко в такой ситуации, даже просто сирены воздушной тревоги очень плохо влияют на деток, все напуганы и плачут. Многие простужаются, кому приходится по долгу сидеть в бомбоубежищах, а лекарств в аптеках почти не осталось.
- Какие у тебя планы?
- Планы победить и поднимать заново страну, я думаю, у Украины будет шанс экономически очень быстро поправится, благодаря нашей сплочённости и помощи европейских партнеров. Украина сейчас пашет как единый организм, все вокруг заняты делом.
- У тебя есть деньги?
- Денег немного, заканчиваются очень быстро без работы … но нашему городу наверное исключение из правил в плане продовольствия/топлива/медикаментов, хотя и у нас найти спецпрепараты гормональные, например, оказалось нереально, заказывал через знакомых волонтеров непонятно где …
- Какая помощь тебе сейчас нужна больше всего?
- Какая помощь? Закрыть небо было бы не плохо, а так в целом Европа молодец, у меня много подписчиков из Германии, Швейцарии, Польши, Литвы, Латвии … все заняты волонтерством, все помогают и поддерживают, очень приятно.
- А если честно, о чем ты мечтаешь?
- Две недели назад я мечтал достроить дом уже наконец-то,но проснулся в 6 утра от звонка друга который покидал Харьков под звуки обстрелов . Мечтаю проснуться и увидеть смс "война закончилась".
Муж. 32 года, Б., Кременчуг
5.
- Расскажи, как Вы празднуете этот день сегодня и празднуете ли?
Нет, мы не празднуем. Я поздравил маму словами, вчера не было света и газа, а я так хотел испечь пирог.
- Как ты себе представляешь завтрашний день?
- Без воздушной сирены, без военных и с хорошими новостями.
- Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?
- Чтоб закончилась война, и чтоб Россия начала платить по долгам. Мы восстановим нашу страну, Россия дорого за это заплатит.
- Почему ты не эвакуировался когда мог?
- А куда мне бежать? И зачем? Это моя страна, мой город! Если придется взять оружие в руки, я возьму. А сейчас я просто жду.
- Чего ты сейчас больше всего боишься?
- Что это все будет длиться долго и наши люди отчаются.
- Как бы ты объяснил детям, что сегодня происходит?
- Через игру, когда сильный и злой человек отбирает у тебя игрушки, бьет ремнем, ломает стены в твоей комнате и говорит: Если пойдешь жаловаться, я еще больней тебя побью.
- Какая помощь тебе сейчас нужна больше всего?
- Чтоб русские услышали, что это не спецоперация, это настоящая война. Да моя ветеранка бабушка бы в гробу перевернулась, если бы у знала, что Россия с Украиной воюет!
32 года, муж., Чернигов
6.
- Расскажи, как Вы празднуете этот день сегодня и празднуете ли?
- Мне всегда в этот день приходит куча сообщений с поздравлением, муж дарит цветы, конфеты, вино...
Сегодня если бы не поздравила бы кума, то я бы и не вспомнила. На календарь и не смотрим, числа не воспринимаем. Исчисление реально идёт по дням (1-й, 10- й и т.д.)
- Как ты себе представляешь завтрашний день?
- Наступившим. Солнечным, весенним, безмятежным и спокойным.
- Чего бы тебе сейчас больше всего хотелось?
- Проснуться 24.02.2020 г. как обычно, под звон будильника, собрать и отправить мужа на работу, отвести старшего сына в детский сад и с младшим ждать всех домой на семейный ужин.
- Почему тебе пришлось эвакуироваться из дома? Почему не уехали в Европу?
- Наш дом старый и не защищён от взрывов, без подвала и погреба. Пять дней были у мамы, у неё есть погреб, но сидеть в нем 11-ти людям оказалось сложно (без света с 2-мя маленькими детьми в сырости и в холоде) От безумия постоянных взрывов и беготни в погреб, когда нашу улицу обстреляли с градов (сгорело 2 дома, повыбивало окна) муж решил, что надо куда-нибудь уезжать. Спасибо добрым людям (волонтёрам), на следующий день вывезли меня с мужем и детьми в город. По дороге всего ужаса не видела, так как вцепилась в детей и очень боялась. Переехали, немножко расслабились, смогли перевести немножко дух, как оказалось, ненадолго. Постоянное пребывание в подвале у детей и у меня вызвало сильный кашель, никто не спал, но уже не от привычных сильных взрывов рядом, а от плача моих родных детей. Получилось, не без добрых людей, выехать в пригород, к родителям мужа. Сейчас сидим в подвале, привыкли...
Была возможность уехать с детьми в Европу, не уехали. Без мужа я не справлюсь, а его не выпустят.
- Чего ты сейчас больше всего боишься?
- Что мы все разделены. Мама с сестрой отдельно от нас. Страшно за детей, за бомбежки и за наше будущее.
- Как ты объяснила детям, что сегодня происходит?
- Слава Богу они ещё маленькие у меня и особо объяснять пришлось только старшему (4 года). С мужем сказали, что идёт война, что плохие дяди по нам стреляют, и мы вынуждены прятаться.
- Какие у тебя планы?
- Все планы разрушены. Сейчас только думаешь о том когда это всё закончится и как защитить детей.
- Какая помощь тебе сейчас нужна больше всего?
- Деньги есть, не большие на питание есть, но купить что-нибудь невозможно. Магазины все закрыты, налички нигде не снимешь. Завозят (спасибо) хлеб и молоко и то не каждый день. Даже не знаю какая помощь? Чтобы нас забрали отсюда. Чтобы всё закончилось.
- А если честно, о чем ты мечтаешь?
- Только об одном - чтобы все были живы и не было войны, чтобы обнять маму и родную сестру.
Жен., 34 года, Ю., Харьковская обл.
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