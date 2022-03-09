В Литве есть получатели украинских, российских и белорусских пенсий: что их ждет во время войны

В Литве проживает около 400 человек, которые получают пенсии из Украины. Пока в Украине идет война выплаты пенсий этим людям остановлены, поэтому Соцмин предлагает выплачивать этим людям пенсионные пособия. Нынешняя ситуация вызывает вопросы в связи с выплатами российских пенсий после отключения банков от системы SWIFT и пенсий из Беларуси, которая прекратила сотрудничество.

Представитель "Содры" Малгожата Козич сказала, что у Литвы есть двусторонние соглашения, регламентирующие перенос стажа и выплату пенсий с Украиной, Россией и Беларусью.

"Сейчас в Украине идет война, поэтому, по договоренности с украинскими ведомствами, все переводы из Украины и в Украину остановлены. Власти решают этот вопрос. Таким людям, проживающим в Литве, предлагают выплачивать пенсионные пособия", – сказала она.

Соцмин подготовил пакет законов, который позволит узаконить социальные выплаты для приехавших из Украины жителей. В документе сказано, что средняя пенсия в Украине на данный момент составляет 60 евро.

"Зарегистрированные в Литве люди получают украинскую пенсию и надбавки в Литве до пенсионного пособия. По данным на 31 января 2021 года, Украина платила пенсии 403 лицам, проживающим в Литве, Литва платила пенсии 288 жителям Украины", – сказано в документе.

В действующем законе о пенсионных пособиях указано, что лицам, достигшим пенсионного возраста (в 2022 г. это 64 года и 4 месяца для мужчин и 63 года и 8 месяцев для женщин), платят одно пенсионное пособие в размере 150 евро. Также выплачивают надбавку до минимального прожиточного уровня (в 2022 г. минимальный ПУ – 267 евро).

В документе сказано, что пока нет возможности подсчитать, сколько средств на это потребуется, поскольку ситуация в Украине неопределенная. Если правительство одобрит предложение Соцмина, то его передадут в парламент для рассмотрения в спешном порядке. Закон должен вступить в силу с 1 апреля 2022 года.

Козич информировала, что, по договору с Россией, каждое государство рассматривает приобретенный пенсионный стаж на своей территории и назначает пенсии по своим законам.

"Значит, жителям Литвы, у которых есть российский стаж, пенсии платит "Содра", а живущим в России жителям, у которых есть литовский стаж, пенсии платит Российский фонд. В данном случае международные переводы не осуществляют.

В Литве есть 17 человек, пенсии которым платит компетентное российское ведомство, экспортирующее их через "Содру". В марте выплаты только начинаются, Россия перевела деньги на эти пенсии", – сказала специалист.

Она заметила, что Литва экспортирует пенсии через компетентное российское ведомство 3 лицам, проживающим в России.

"Есть люди, которым пенсии переводят сразу на счета – эти деньги переводят, но сложно прогнозировать, как на этих процессах скажется отключение России от SWIFT", – сказала Козич.

Она заметила, что в Литве проживают около 2000 бывших работников советских силовых структур, ветеранов ВМВ и других лиц, которым пенсии напрямую выплачивает отдел соцобеспечения при посольстве России.

"Согласно договору с Беларусью, каждая страна платит за стаж, полученный на ее территории после 1 января 1992 года. За стаж, полученный до этой даты, независимо от того, где он был получен, платит та страна, в которой человек проживает на момент обращения за пенсией. Сейчас сотрудничество с Беларусью остановлено. Решается вопрос таких же гарантий для этих людей, как в случае с украинцами", – сказала Козич.

По данным Соцмина, в декабре 2021 г. средняя пенсия по старости в Литве составляла 412,7 евро, а для тех, у кого есть обязательный стаж – 441 евро.

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