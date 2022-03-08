Женщины с подсолнухами собрались у посольства Украины: украинки воюют за нашу свободу

8 марта у посольства Украины собрались женщины с подсолнухами в руках. Центр расширения равных возможностей организовал акцию в знак солидарности с украинскими женщинами, которые вынуждены либо бежать из страны, либо с оружием в руках защищать ее, своих близких. В акции приняли участие известные женщины Литвы, которые едва сдерживали слезы, выступая перед собравшимися.

Ведущая мероприятия Живиле Кропайте-Басюле сказала: "Сегодня мы отмечаем день солидарности с женщинами Украины. С женщинами, которые не хотели этой войны, а сейчас они воюют, заботятся о близких в убежищах, стараются вывезти детей из страны, на которую напала Россия".

Глава Литовского центра по правам человека Юрате Юшкайте: "Сегодня многие женщины Украины помогают бороться с врагом, одни роют окопы в Киеве, другие ухаживают за пожилыми людьми и заботятся о вывозе детей из страны. Однако мы знаем, что война не нейтральна в плане пола. Для женщин это означает сексуальное насилие и угроза стать жертвами торговли людьми. К сожалению, об этом мы слышим и на этой войне. Поэтому сегодня хотим обратить внимание на украинских женщин, на насилие, которое им угрожает. Призываем не закрывать на это глаза и сплотиться для оказания помощи".

Контролер службы равных возможностей Бируте Сабатаускайте сказала: "Мы сегодня собрались в знак с солидарности с украинскими женщинами. Эти женщины борются и за нашу свободу".

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