Литовская высшая мореходная школа примет украинских студентов и преподавателей

Литовская высшая мореходная школа в Клайпеде в настоящее время предлагает пять учебных программ на русском и английском языках. ВУЗ готов принять от 600 до 700 украинских студентов.

Студентам морских учебных программ гарантируется полная преемственность и завершение их степени путем получения морского диплома, поскольку эти программы разработаны в соответствии с Конвенцией 1978 года, ратифицированной всеми морскими государствами. Речь идет о Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (STCW).

Литовская высшая мореходная школа примет преподавателей из морских и других университетов, которые могли бы продолжить свою профессиональную деятельность.

«Мы можем разместить 60-100 человек, студентов и преподавателей в общежитии морской академии», – говорится в сообщении вуза.

Больше информации на сайте академии: https://www.lajm.lt/ru/about-rus/all-news-ru.html

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