Министр культуры Литвы призвал коллег по ЕС предотвращать пропаганду Кремля

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис во время неформальной встречи с коллегами по ЕС во французском городе Анже призвал прибегнуть ко всем мерам предотвращения распространения кремлевской пропаганды в связи с продолжением российского вторжения в Украинe.

"Сегодня не только Украина, но и ЕС в целом находятся под атакой преступного режима Путина. ЕС наводнен российской военной пропагандой и дезинформацией, в которых правда становится ложью, а ложь - правдой. Это отравляет сознание наших граждан, ослабляет нашу стойкость, солидарность и эмпатию к украинцам - нашим страдающим сегодня соседям", - сказал Кайрис.

Министр также подписал совместную декларацию о положении в Украине с другими коллегами из ЕС, ответственными за культуру, аудиовизуальные средства и средства массовой информации.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко по приглашению председательствующей в ЕС Франции также удаленно участвовал в заседании совета, сообщили во вторник в Министерстве культуры.

Министр культуры Литвы приветствовал принятое на уровне ЕС решение о приостановке деятельности российских государственных СМИ RТ и "Спутник", но отметил, что госпропаганда и дезинформация России и Беларуси не ограничиваются этими телеканалами.

"Я призываю к прекращению ретрансляции других телеканалов, спонсируемых российским и белорусским режимами, и полной защите европейского информационного пространства от военной пропаганды, дезинформации и разжигания ненависти к украинскому народу. Вместо этого мы должны транслировать больше украинских телеканалов", - сказал министр.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!