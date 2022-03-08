В фейсбуке – под прицелом те, кто пишет о реальности в Украине: пропадают публикации

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Dingsta apie Rusijos karą Ukrainoje rašančių žmonių įrašai feisbuke. Foto: Dingsta apie Rusijos karą Ukrainoje rašančių žmonių įrašai feisbuke.

Писатель, общественный деятель Марюс Бурокас, который несколько раз в день в фейсбуке делится объективной информацией о происходящем в Украине, столкнулся с цензурой.

"Кажется, пропали мои утренние новости. Видите ли вы информацию, размещенную в 9:00 утра? Пытаюсь повторить, но не дает ее опубликовать. Никакого сообщения из фейсбука о каких-то ограничениях я не получал", – писал Бурокас. По его словам, информацию о ситуации он дополнительно разместил под дополнительной записью в комментариях, но там ее нельзя комментировать и и реагировать на нее. "Одним словом, мои новости урезали – если и с вечерними будет то же самое, надо что-то думать. Только что?", – писал он. Статьи по теме: Война в Украине значительно не повлияла на количество рейсов в Литве Евросоюз приступил к рассмотрению заявки на вступление Украины В комментариях под публикацией Бурокаса его фолловеры писали, что утреннюю информацию видели и читали, но потом она исчезла. Вероятно, она исчезла, поскольку о ней контролирующему органу фейсбука сообщили лица, поддерживающие российскую агрессию в Украине или наемные кремлевские тролли. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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