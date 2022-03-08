Глава МИД: у Литвы нет "красных линий" в плане санкций для России

У Литвы нет никаких "красных линий" в плане санкций для России, которая начала войну в Украине, говорит министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Он сказал это после состоявшейся во вторник встречи с находящимся в Литве вице-премьером и главой дипломатического ведомства Нидерландов Вопке Хукстрой.

"У Литвы нет никаких красных линий, когда мы говорим о санкциях. Это значит, что мы готовы дискутировать о любых санкциях, включая и энергетические", - сказал Ландсбергис.

Он подчеркнул, что лучше всего было бы начать с нефтяного эмбарго из России, поскольку торговля нефтью приносит этой стране большие поступления в бюджет.

По словам нидерландского министра, Евросоюз должен принять единое решение в плане отказа от энергоресурсов из России.

"Некоторые страны намного больше зависимы от нефти и газа из России, поэтому нам нужно найти единое решение", - сказал Хукстра.

В условиях продолжающегося российского вторжения президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад объявить бойкот российским нефти и газу, однако западные страны пока не могут прийти к единому мнению по этому вопросу.

Этот вопрос особенно остро стоит для Германии, которая сильно зависит от российского газа.

Между тем представители Кремля говорят, что запрет на импорт российской нефти повлечет для Запада "катастрофические последствия".

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