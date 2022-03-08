Жители Литвы скупают соль: спрос вырос в 6-10 раз

Торговые сети подсчитали, что спрос на соль вырос в 10 раз. По данным представителей сетей, пустые прилавки не должны удивлять, поскольку соль жители раскупают сразу же, как только ее ставят на полки. Согласно имеющимся данным, нехватки не будет, правда, могут быть проблемы с поставками дешевой соли.

По данным журналистов LNK, жители жалуются, что уже в течение некоторого времени не могут найти в магазинах соли.

"Сейчас каждый раз, когда иду в магазин, смотрю, есть ли соль, но не нахожу. Здесь по крайней мере крупная есть, будем искать", – сказал один покупатель.

Часть жителей сказала, что особой проблемы нет, поскольку они уже раньше закупились солью.

"Я подожду, пока у меня еще есть, потом посмотрим", – сказала одна женщина.

"Три пачки я давно купила, думаю, хватит", – заметила другая.

"А у меня есть 10 кг, я спокойна. Живу одна, мне на полгода хватит", – порадовалась третья.

Одна женщина сказала, что видела в социальных сетях, что соль перепродают по 5 евро за упаковку.

Прес-секретарь Maximа Эрнеста Дапкене сказала, что нехватка соли связана с тем, что спрос в среднем вырос в 2-4 раза и есть сбои в поставках. В начале года сеть изъяла из продажи белорусскую соль, заменив ее украинской, но с 24 февраля фабрика в Украине остановлена.

"Сейчас альтернативные поставщики не могут удовлетворить спрос. Едва только привозят соль, как ее сразу раскупают. У нас есть соль из Польши, Хорватии, Словении, Испании, Бельгии и Пакистана. Хотим успокоить покупателей – все необходимые товары в наших магазинах есть. Может, не всегда того же производителя, но товары всегда будут", – сказала она.

Представитель Iki Вайда Будрене сказала, что в магазинах их сети спрос на соль вырос в 10 раз. По ее словам, сначала жители покупали каменную соль, ее чаще берут для солений, а потом увеличились продажи всей соли.

"Покупатели говорят, что соль им нужна для консервирования. Сейчас мы увеличиваем поставки в магазины, ищем альтернативы каменной соли", – сказала она.

Представитель Rimi Lietuva Габриэле Шеренене сказала, что и в их магазинах вырос спрос на соль крупного помола. Люди покупают большое количество соли, поэтому прилавки быстро пустеют. Однако она сказала, что о пополнении товаров заботятся, просто есть и некоторые сбои в поставках.

"В марте нет поставок из Украины, поэтому ощущается нехватка в дешевом сегменте. Но мы ищем альтернативы, думаем, ситуация стабилизируется", – сказала она.

Похожая ситуация и в Norfa.

"Сейчас выросли продажи всех товаров с большим сроком годности, но особенно – соли. Спрос вырос в 6 раз. У нас 90% соли была украинская, сейчас мы ищем, чем ее заменить. Пока у нас есть запасы, но новых поставок нет. Это проблема", – сказал пресс-секретарь компании Дарюс Рилишкис.

О том, что вырос спрос на соль, сказала и пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите. Она заверила, что сеть работает с поставщиками из других стран, поэтому вскоре ассортимент пополнят.

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