В Литве отменяется обязательное ношение респираторов во время мероприятий

С 8 марта в Литве посетители мероприятий могут надевать не только респираторы (такое требование до сих пор действовало в Литве), но и медицинские маски. Напомним, что как маски, так и респираторы надо надевать правильно – они должны полностью закрывать нос и рот.

Респираторы с защитой не ниже FFP2 или медицинские маски должны надевать зрители в кинотеатрах, театрах, а также на других развлекательных и спортивных мероприятиях, ярмарках, праздниках, фестивалях в закрытых помещениях.

Респираторы и маски могут не надевать люди, которые не могут их носить по состоянию здоровья. Таким людям рекомендуется надевать защитные щитки.

Организаторы мероприятия должны следить за тем, чтобы зрители и посетители выполняли эти требования. Людей без масок и респираторов они не должны обслуживать. Организаторы мероприятия не только должны вывесить на видном месте соответствующую информацию, но и выдавать маски или респираторы зрителям, если у них нет средств защиты.

Респираторы и маски во время мероприятий рекомендуют надевать и на улице, если невозможно соблюдать дистанцию не меньше 2 м.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!