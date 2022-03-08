"Позвони России": литовцы попытаются рассказать миллионам россиян по телефону о положении в Украине

Во вторник группа литовцев запустила кампанию "Позвони России", цель которой - лучше информировать простых россиян о войне в Украине, поскольку власти этой страны ограничили доступ к независимым источникам информации.

Готовясь к запуску кампании, волонтеры создали веб-сайт с миллионами российских телефонных номеров, полученных из публичных реестров.

Один из ее авторов, специалист по рекламе Паулюс Сенута, говорит, что его побудили к действию трагические сообщениями о том, что подвергшиеся нападению украинцы не находят общего языка даже со своими ближайшими родственниками в России.

"Когда женщину бомбят в Киеве, а ее мать в Москве не верит тому, что ей говорит собственный ребенок, это страшно", — сказал он BNS.

"Мы приглашаем присоединиться всех русскоязычных мира, а не только проживающих в Литве, присоединиться и принять в нем участие", — сказал Сенута.

"Мы надеемся, что примут участие тысячи, сотни тысяч человек", – добавил он.

Авторы инициативы "Позвони России" рассчитывают сделать 40 миллионов звонков - столько номеров хранятся в базе данных, из которой генерируется случайный контакт одним нажатием кнопки.

Сайт также делится советами для волонтеров о том, как говорить с россиянином на другом конце провода. По словам Сенуты, эти рекомендации были подготовлены с помощью психологов.

Участников акции призывают быть готовыми к звонку, представиться и рассказать про цель звонка, про то, что их связывает с Россией. Авторы идеи просят поучаствовать в инициативе русских, культурно или иным образом связанной со страной, чтобы установить максимально тесную связь.

Звонящих призывают не пытаться изменить отношение россиян и не только разговаривать самим, но и слушать собеседников.

Сенута говорит, что эти разговоры неизбежно будут сложными, так как население России находится в совершенно другой информационной среде и имеет принципиально иное представление о том, что происходит в Украине.

"Мы просим ни в коем случае не вести гневный разговор о том, кто здесь прав, а кто нет, а говорить о трагедии с человеческой стороны — умирающих людях, о женщинах, рожающих в метро", — заявил один из авторов инициативы.

"Во времена конфронтации единственное, что может что-то изменить, — это простой человеческий разговор", — добавил он.

"Человеческая трагедия, пожалуй, единственное, с чем все могут согласиться", — сказал Сенута.

Сенута также сказал, что он уже позвонил нескольким знакомым в Москву после начала российского вторжения в Украину.

По его словам, несмотря на личную связь, те разговоры были очень тяжелыми, но во время них, по словам мужчины, важно иметь не терять терпение.

"Я убедился, что мы действительно с разных планет, у нас нет общих точек, точек отсчета", — сказал мужчина.

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