Tez Tour о связях с Россией: у нас общий только бренд

Действующий в Литве туроператор Tez Tour утверждает, что у него нет никаких связей с российской компанией, которая работает под тем же названием. "У нашего бизнеса один бренд, логотип и название", – сказала пресс-секретарь компании Инга Аукштуолите. Журналисты Delfi в испанских базах данных проверили, с кем связана директор компании Tez Tour.

Аукштуолите предоставила данные о единственном акционере Tez Tour - зарегистрированной в Испании компании Germesinvest. Указано, что акционеры этой компании – два болгарина, латыш, эстонка и украинка. Аукштуолите предъявила Delfi этот документ с условием о неразглашении данных владельцев компании.

В Литве компания Tez Tour была учреждена в 2003 г. С 2003 по 2009 г. ее директором был Мартинас Лайвис, а с 2009 г. до нынешнего времени является Александр Суков.

У Tez Tour были разные акционеры. До 2011 г. компания принадлежала живущему в Турции гражданину Болгарии Левенту Мехмеду Шабану, который развивал бизнес под брендом Tez Tour в Турции, а в 2002 г. решил прийти на рынок стран Балтии - сначала открыл компанию в Латвии, а в 2003 - в Литве. В 2011 г. он решил завязать с турбизнесом и передал акции и разрешение на использование бренда главам компаний, действовавших в Литве, Латвии и Эстонии. Он создали группу, объединяющую 5 стран, в их числе нет ни России, ни Беларуси. Аукштуолите сказала, что она не знает, как бизнес под тем же названием развивался в России.

Бренд Tez Tour в Литве был зарегистрирован в 2007 г. (до 24 марта 2026 г).

По данным Литовского регистра юридических лиц, с 2011 г Tez Tour принадлежал зарегистрированной в Люксембурге компании Krystal Star, с 2013 г. Azimuth Investment (закрыта в 2019 г.), а с 2019 г. и до настоящего времени – зарегистрированной в Испании Germesinvest.

Delfi выяснил, что единственный акционер Germesinvest некий Франциско Хосе Мас Менаргес. Однако Аукштуолите утверждает, что это устаревшая информация. "Менаргес - учредитель. Он сейчас не является акционером", – сказала она.

Напомним, что она предъявила документ, в котором фигурируют 5 акционеров Germesinvest. Россиян и белорусов в их числе нет. Испанской компании Germesinvest также принадлежат компании Tez Tour“ в Латвии, Эстонии, Литве, Болгарии и Румынии.

Аукштуолите не отрицала, что директор Germesinvest - Катарина Ортманн. В регистре она числится как адвокат Arena Tour Sociedad Limitad. Акционеры Arena Tour Sociedad Limitad - Евгений Васильев и Ирина Андреева. Васильев работает и в Neo Travel World (прежнее название Tez Tour Espana. Акционеры Neo Travel World: Александр Синигибский, Александр Буртин и Наталья Буртина. Буртин - основатель и глава Tez Tour в России. Сайт и логотип у них идентичны сайту и логотипу литовской компании Tez Tour.

На эту информацию Аикштуолите ответила Delfi так: "Ортманн не является акционером Germesinvest, поэтому ее деятельность мы не можем комментировать.

В "Википедии" о Tez Tour в Литве сказано, что центраьный офис компании находится в Москве.

С 24 февраля (дня начала российской инвазии в Украину) страницу правили 13 раз. "Страницу не могут править незарегистрированные или недавно зарегистрированные пользователи", – указывает "Википедия".

Аукштуолите сказала, что в "Википедии" сейчас подана неверная информация о Tez Tour.

"Указать верную информацию не можем и мы, поскольку до 2 сентября 2022 г. редактирование страницы заблокировано из-за ряда анонимных правок. Как известно, информацию в "Википедии" могут править все – и зарегистрированные и не зарегистрированные пользователи, поэтому платформа не защищена от неверной информации", – сказала она.

Tez Tour 3 марта распространил сообщение, в котором уведомил, что организует помощь, застрявшим за границей гражданам Украины.

В 2020 г Tez Tour получила доходы на сумму 14 млн. евро и понесла убытки на сумму 1,4 млн. евро. По данным "Содры", 3 марта в компании был 41 работник, средняя зарплата в компании составляет 2013,69 евро (около 1250 евро "на руки").

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