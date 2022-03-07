По подсчетам производителей продукты питания в Литве подорожают

Война в Украине может стать спасательным кругом для литовских производителей продуктов питания – еда потребуется жителям Украины, поскольку местную промышленность уничтожает агрессор.

Разные страны оказывают помощь Украине. Однако у этого процесса есть побочный эффект – еда на прилавках наших магазинов подорожает.

"С Россией у нас практически нет торговых отношений, с Украиной мы начали работать, а сейчас мы можем только помогает им. Что касается сырья и цен на него, то подорожание пшеницы несомненно скажется на всей цепочке продуктов питания. Кроме того, несмотря на переизбыток мяса на рынке, в среду на бирже свинина подорожала на 10%", – рассказал глава Литовской ассоциации переработчиков продуктов Эгидиюс Мацкявичюс.

Он назвал и причину этого – есть опасения, что остановится украинская промышленность, стране потребуется помощь, поскольку украинский бизнес не сможет работтаь в том же темпе. Помощь посылают уже сейчас.

"Подорожание, связанное с подорожанием энергоресурсов, которое должно составить 20-30%, еще не попало на прилавки, а сейчас мы видим, что цены поднимутся еще больше", – сказал он.

По словам Мацкявичюса, до сих пор политики не очень оценивали пищевую промышленность.

Каролис Шимас, глава Agrokoncerno grūdai, сегодня фермеры в растерянности. Неизвестно, стоит ли продавать прошлогодний урожай, фиксировать новые закупочные цены. Что будет с удобрениями. Казалось бы, цены на зерно надо фиксировать (они высокие) и покрыть расходы на подорожавшие в три раза удобрения. До войны пшеница на бирже Matif стоила 260 евро, когда началась война, цена выросла до максимальной в 370 евро.

Кроме того, зерновых не хватает, поэтому литовские фермеры могли получить за них 370 евро. У нас есть фермеры, которые "ловят" цену и продают зерно. Это в два раза дороже, чем в среднем 2-3 года назад, когда тонна стоила 150-160 евро. Шимас признал, что продукты в Литве подорожают и станут предметом роскоши.

Мацкявичюс сказал, что удивляет решение Минсельхоза, связанное с выделением помощи на переработку бобовых, а не на производство традиционных культур.

Шимас сказал, что его такая политика тоже удивила.

"Может, это проекты кооперативов. Но какие, я не знаю. Переработку зерновых фермеры оплачивают сами", – заметил он.

Мацкявичюс сказал, что если не примут быстрые решения, то свиноводство и выращивание крупного рогатого скота может рухнуть.

"Мы видим огромный потенциал, если придется оказывать помощь Украине. Переработчики с имеющимися мощностями могут удвоить производство", – заверил он.

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