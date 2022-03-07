Спикер Сейма Литвы: Россия изменится тогда, когда россияне поймут, какой кровавый режим сейчас в России

Путинской России и лукашенковской Беларуси нет места за столом с уважающими себя странами. Но попытки переложить вину на русскоязычных должны пресекаться самым строгим образом. Об этом и многом другом в спецэфире Delfi рассказала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Delfi: Когда российские войска вели бои, наступали на Запорожскую АЭС - одну из крупнейших в Европе, та ночь была одной из самых тревожных (наверняка мы ещё не один раз так скажем). Поступала противоречивая информация. Что происходит с радиационным фоном в Литве, спокойно ли здесь?

Виктория Чмилите-Нильсен: В Литве всё спокойно. Я хочу успокоить всех, кто наблюдает за ситуацией. Да, та ночь была неспокойная, но за все дни войны не было ни одной спокойной ночи. Мы все, все жители Литвы с большим вниманием, беспокойством, с разными эмоциями наблюдаем происходящим в Украине. Важно, чтобы новости о войне воспринимали с критическим взглядом. Это тоже важно во время войны.

- Стоит ли на всякий случай жителям Литвы запастить таблетками йода? Любой случайный снаряд - и страшно представить, что будет…

- Я думаю, что важно сейчас не поддаваться панике. Есть все механизмы, протоколы для экстраординарных случаев. И поэтому я бы всё-таки хотела, обращаясь к нашим согражданам, во-первых, всех попросить сохранять спокойствие. Потому что это и есть наше одно из главных оружий против этой ситуации.

- У нас есть ещё одна головная боль - непосредственно у границы с Литвой Островецкая АЭС. Несколько дней назад украинская сторона заявила, что теоретически не исключает возможность превентивного удара по Беларуси, если белорусские войска вступят на территорию Украины. Сейчас в Литве на правительственном уровне рассматривается ли вероятность этого сценария, насколько Литва готова к такому развитию событий?

- Во-первых, важно сказать, что мы готовимся к самым разным сценариям и их обсуждаем. Но вот этот конкретный сценарий с Островецкой АЭС и возможным превентивным ударом, я думаю, что из всей плеяды возможных сценариев не является самым таким наиболее возможным. Но я хочу уверить, что все сценарии рассматриваются.

- Давайте поговорим про санкции в отношении Беларуси. Помимо того, что санкции принимаются в отношении России сейчас международным сообществом, они принимаются также в отношении Беларуси. Какова в этом вопросе позиция Литвы - тот объем санкций, объем мер, которые уже есть в отношении Беларуси - достаточны или Литва выступает за то, чтобы за более широкий масштаб?

- Он недостаточен. Сегодня, когда мы говорим о Лукашенко, о его режиме, надо очень прямо сказать, (это я каждый день говорю своим коллегам-спикерам других парламентов стран Европейского союза, стран НАТО), что режим Лукашенко в принципе поддался полностью путинскому режиму, и теперь территория Беларуси используется как плацдарм, как платформа для атаки для войны против Украины. Поэтому очень важно, чтобы те санкции, которые используются против России, в полной мере аналогические санкции были бы и против Беларуси. Мы также говорим о абсолютном полном отключении Беларуси от SWIFT, точно так же как и России, - чтобы не оставлять никаких лазеек, никаких возможностей, как-то обойти эти санкции. Это очень важно. На данный момент в отношении Беларуси есть секторальные, есть индивидуальные санкции. Но их недостаточно.

Да, они болезненные, да, они имеют какой-то эффект, но, наблюдая за ситуацией в Украине, наблюдая за тем, что жестокость военных действий только увеличивается, мы должны работать со своими партнёрами. Мы это делаем ежедневно, ежечасно, чтобы эти санкции были ещё более болезненны.

- Россия погружается все в большую и большую изоляцию. Совет ООН по правам человека решил срочно создать международную комиссию для расследования в связи с агрессией России против Украины.

И, помимо России, против этого высказались Беларусь, Сирия, КНДР и Эритрея. Наверняка у вас - как у спикера Сейма – были до начала войны закрытые совещания, закрытые разговоры с литовской разведкой, с Департаментом госбезопасности. Вы ожидали, что агрессия России против Украины примет именно такие масштабы?

- Если вспомнить дни, предшествовавшие военным действиям, то вы помните, что в американских СМИ была очень детальная информация о том, какие планы есть у Путина и как Россия, возможно, в ближайшее время будет нападать на Украину. Эта информация подтвердилось. То есть в этой войне мы видим новую тенденцию, - то, что раньше бывало секретно, но оно довольно открыто обсуждалось. И отчасти из-за этого, я думаю, путинские планы были немножко перемешаны. И начальная фаза войны не была такой, на какую рассчитывал Кремль.

Россия погружается в полную изоляцию. Голосование в ООН вызывает улыбку, когда смотришь, какие страны поддерживают Россию, у которых не хватает сил противиться. Со своими коллегами, спикерами других парламентов, мы общаемся. Мы сегодня встретились со спикерами северных балтийских стран. Мы говорили о том, что Россия должна быть полностью исключена из всех форматов, из форматов демократических цивилизованных стран.

На данный момент очевидно, что за общим столом, где происходят дискуссии во всех форматах, в которых участвуют уважающие себя страны, для путинской России места нет. Соответственно и лукашенковской Беларуси.



- В специальном эфире Delfi известный журналист и публицист Матвей Ганапольский очень эмоционально выступал, показывал кадры с места, где он находился, там три семьи в одном доме пережидали бомбардировки вместе с детьми. Ганапольский очень эмоционально обратился – наверное, в меньшей степени к правительству Литвы, а в целом к руководителям стран Западной Европы. Он сказал, что если через пять минут после нашего разговора не будет принято решение отказаться от российских энергоносителей странами Европы, то последствия будут печальными не только для Украины, а для всего мира. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис тоже об этом заявлял.

Готова ли Литва сегодня отказаться от российских энергоносителей?

- Литва делает всё возможное, чтобы этот вопрос был первым на повестке. Именно отказ от энергоносителей и подготовка европейских стран к тому, чтобы это было возможно. И, естественно, одним странам это решение более болезненно, чем другим. С другой стороны, за все дни, прошедшие с начала военных действий в Украине, мы наблюдали за беспрецедентными решениями.

Наверное, мало кто верил, что о некоторых уже принятых санкциях договорятся так быстро. Я думаю, что этот вопрос энергоносителей на данный момент он есть самый важный в плане в плане санкций, в плане дальнейших действий, которые были бы действительно чувствительны для России. И, естественно, Литва одна из самых активных именно адвокатов этих санкций.

- В спецэфире Delfi с депутатом Европарламента от Литвы Расой Юкнявичене мы говорили о заявке Украины на вступление в Евросоюз, насколько быстро это может быть сделано. Она честно сказала: давайте будем реалистами, Литва, - хотя и не в военных условиях, - ждала долго.

На какой стадии находится принятие решения? Когда стоит ждать, и стоит ли ожидать во время военных действий, что будет принято решение по Украине?

- Сама процедура, сам процесс может быть длинным. Но то, что Украина доблестью своих людей, кровью, - то есть самой большой ценой, - доказала, что эта страна демократическая, что она является членом европейской большой семьи, это не вызывает никаких сомнений. И на данный момент Литва, наши соседи, то есть страны нашего региона, в принципе все единомышленники в том, что Украина должна быть членом Европейского союза. И этот процесс начинается с изъявления воли, и потом дальнейший этап - это бюрократические тонкости. Но на данном этапе очень важно, чтобы воля лидеров стран ЕС была совершенно ясная. За прошедшую неделю я поговорила более, чем с 15 спикерами парламентов стран ЕС, и практически все очень ясно, без тени сомнения, поддерживают вступление Украины в Евросоюз.

На данный момент даже символически статус кандидата на вступление в ЕС для Украины кандидатом был бы сигналом очень важным не только для Украины, которая просит этого и имеет на это право.

Но и для России. Действия России в отношении Украины как раз приближают ситуацию, которой пытается избежать Россия.

- Стоит напомнить, что уже и Молдова, и Грузия подали заявки на членство в Евросоюзе.

И в личном общении, и в социальных сетях россияне, которые не поддерживают агрессивное вторжение России на территорию Украины, еще до заседания Государственной думы, когда ходили слухи, что она может ввести военное положение и всеобщую мобилизацию, пытаются в эти последние дни использовать оставшиеся возможности, чтобы покинуть Россию, просто эвакуироваться из России.

Какова позиция Литвы, будут ли для таких россиян выдаваться гуманитарные, может быть, визы, поскольку, я так понимаю, что обычные шенгенские уже многие страны русским и белорусам не выдают?

- Дискуссия об этом идёт. Естественно, наблюдая за ситуацией в России, надо сделать акцент на несколько моментов.

Россия изменится тогда, когда россияне поймут, какой кровавый режим сейчас в России и, может быть, выйдут из этого информационного блока. Конечно, в этом им надо помочь, - чтобы и новости, и средства массовой информации, которые доходят до них, были как можно более боль объективны. Потому что сегодня мы видим информационную пропагандистскую блокаду России.

То, что есть процент людей в России, которые понимают настоящую ситуацию, очевидно.

Я могу себе представить, что перед ними стоят очень сложный – что делать.

Но что делать в этой ситуации, что предпринимать?

Конечно, чего сегодня не хватает, - не хватает сильного голоса тех людей, которые в России, не хватает их протеста.

Потому что может создаваться впечатление, что всё ещё за Путиным, за его режимом стоит монолит людей, которые его поддерживают.

Важно, чтобы вот этот шок разбудил людей, несмотря на все риски, на все опасности, на все возможные последствия.

- Мы с вами перед эфиром говорили об этом о том, что градус ненависти повышается в обществе не только в литовском по отношению к русским. Я всегда говорю в своих эфирах, что никто сейчас не будет разбираться, поддерживали вы или не поддерживали Путина. Нужно смириться, что с таким отношением, возможно столкнутся. Была новость о том, что в Шяуляю повесили табличку «Граждане России не обслуживаются». Сейчас полиция проводит по этому случаю проверку.

Есть и такие разговоры: литовцы между собой обсуждают список заведений, баров, в которые они ходить не будут, потому что так или иначе там есть какие-то интересы с российским капиталом.

Мне кажется, что бойкот определённых заведений - это нормальная мера. История в Шяуляй, - это, может быть, уже за гранью.

Где эта грань сейчас находится?

- На мой взгляд, грань довольно очевидна. Мы должны себе напоминать, особенно в это время, когда единство очень важно, что Литва - это многонациональное полиэтническое государство.

И особенно важно, чтобы мы сегодня были едины.

От этого зависит и наш сегодняшний, и наше будущее.

На мой взгляд, любые попытки как-то перекинуть вину путинского режима на русскоязычных наших сограждан должны пресекаться самым строгим образом, как и любая другая ненависть.

И были преступления – разжигание ненависти.

С другой стороны, роль русской общины Литвы в том процессе, когда беженцы из Украины будут приезжать сюда и будут искать здесь и приют, и общение, и круг общения, - будет особенно важна. Она уже особенно важна.

Каждый человек, каждый согражданин должен делать всё возможное, чтобы мы оставались едины. Нужно высказывать своё мнение, если видите факты или примеры ненависти, которым в нашем сообществе места не должно быть.

- Два лайфхака самых очевидных для русскоязычных жителей Литвы. Самое минимальное, что можно сделать, чтобы как-то и выразить свою позицию, и уберечь себя от, возможно, вспышек бытовой ненависти, - вывесить символику украинскую, например, ленточку. Второе, что можно сделать, - активно участвовать в помощи украинским беженцам.

- По-моему, это очевидно. И я уверена, я знаю, что очень многие наши сограждане, практически все, уже так или иначе ищут способы и находят способы помогать украинцам или через знакомых, через друзей или собирая какую-то материальную помощь, или же предоставляя свои свою квартиру, или комнату в квартире для тех беженцев, которые сюда собирается приезжать. Это очень важно.

Нам надо сигнализировать людям в Украине: если они приедут в Литву, тут мы их ждём, и мы сделаем всё возможное, чтобы они здесь нашли приют, чтобы они себя не чувствовали в одиночестве, чтобы они смогли свою жизнь заново строить в Литве.

- Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявил, что недвижимость российских олигархов может быть использована для размещения беженцев из Украины, пишет The Times.

В Литве, наверно, особняков российских олигархов, но здания, которые юридически принадлежат Российской Федерации есть. По британскому пути Литва готова пойти? Где размещаются украинские беженцы?

- Во-первых, идея действительно красивая, я читала об этом и даже говорила со спикером британского парламента. В этом решении есть символизм. Что же касается Литвы, то очень много людей, которые сами готовы предоставить квартиры, место для проживания беженцев. То есть эта линия, есть, конечно, и разные другие инициативы у муниципалитетов, городов. Так что в этом пока проблемы нету. Мы посмотрим в будущем, конечно, каковы будут масштабы, сколько будет беженцев, и все решения, которые будут нужны для их размещения, будут приняты, конечно.

- Как сейчас работает Сейм Литвы, в каком режиме, какие там вопросы рассматриваются, - все, что так или иначе связано с Украиной или те вопросы, которые были в повестке до войны?

- У меня были встречи онлайн с коллегами из северных стран, из балтийских стран. Практически каждый день я бы сказала 90 процентов времени работы связано с Украиной, с работой с партнёрами. А также с тем, какие изменения в законах надо внести, чтобы мы адекватно реагировали на ситуацию и за нашей границей здесь в Литве. Сейм на прошлой неделе, в тот же день когда началась война, собрался на экстраординарную сессию. И мы приняли резолюцию по ситуации в Украине. И там в принципе все пункты, ради которых мы работаем со своим со своими партнёрами, есть. То есть это и санкции в отношении и России, и Беларуси, и помощь Украине всевозможная, и членство в Европейском союзе. И много других пунктов, которые важны в этой ситуации.

10 марта мы собираемся снова на весеннюю сессию Сейма. Первая неделя, видимо, будет практически полностью посвящена вопросам, связанным с Украиной и с тем, что мы ещё должны сделать в Литве, чтобы помочь.

- Планируется ли поездка делегатов Сейма в Украину? Известно, что делегация депутатов Европарламента отправилась, в том числе ваш коллега Пятрас Ауштрявичюс.

- Мы обсуждали с коллегами из двух комитетов - иностранных дел и национальной безопасности, - как можно было бы организовать такую поездку. Очень много депутатов Сейма хотели бы туда поехать и таким образом физически показать свою поддержку.

Практически это теперь сложно на данный момент, потому что мы знаем, что дипломатический корпус уже не работает в Украине, но эта идея есть, она обсуждается, и как только появится такая возможность, я точно знаю, что действительно будет из Сейма делегация. Потому что желание показать нашу солидарность - не только словами, не только решениями, но и такими действиями - очень сильно.

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