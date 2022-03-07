Премьер Литвы после встречи с Блинкеном: в Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир будущего

BNS ru.DELFI.lt

Foto: LRV

Премьер Ингрида Шимоните, которая в понедельник встретилась в Вильнюсе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, говорит, что сейчас в Украине идет борьба за то, как будет выглядеть мир будущего.

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