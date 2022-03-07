Блинкен: в Литву дополнительно прибудут 400 американских военных "Воздействие санкций для РФ драматическое, но Литве хочет большего"

Находящийся с визитом в Вильнюсе госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что в Литве будут дополнительно дислоцированы 400 американских военных.

"Дополнительные 400 военных из боевой группы Первой бронебригады США в ближайшие дни прибудут в Литву", – заявил Блинкен на совместном брифинге с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом в Вильнюсе.

Эта дислокация дополнительного контингента повысит число американских военных в Литве примерно до тысячи человек.

В настоящее время на полигоне Пабраде в Швенчёнском районе дислоцировано около 500 американских военных. Американское военное руководство, побывавшее здесь в воскресенье, заявило, что эти военные получат подкрепление в виде систем противовоздушной обороны малой дальности и самоходных артиллерийских систем.

Американцы также разместили истребители F-35 на авиационной базе в литовском Шауляй, а в стране несут службу Силы спецопераций США.

"У США есть обязательства в рамках Пятой статьи НАТО, – сказал Блинкен. – Это обязательство сакрально".

"Никто не должен сомневаться в нашей готовности, ни у кого нет сомнений в нашей решимости", – добавил он.

Блинкен сказал, что администрация США в настоящее время пересматривает присутствие своих военных по всему миру, в том числе и постоянное размещение.

"Мы все это регулярно пересматриваем и делаем это вместе с союзниками по НАТО", – отметил глава американской дипломатии.

По его словам, Литва понимает важность территориальной целостности и суверенитета, поскольку 50 лет жила в условиях советской оккупации.

Блинкен также заявил, что Россия пытается навредить литовской демократии и расколоть общество посредством кибернетических атак и дезинформационных кампаний.

"Это происходит потому, что свободное, открытое, жизнеспособное и процветающее общество, которое после конца советской оккупации создала Литва, показывает, что это возможно, когда люди выбирают путь демократии, а не автократии", – сказал он.

Американские батальоны регулярно ротируются в Литве с 2019 года, ранее здесь размещался контингент в размере роты, но литовские официальные лица по-прежнему просят Соединенные Штаты о размещении в стране воинских подразделений на регулярной основе.

"Воздействие санкций для РФ драматическое, но Литве хочет большего"

Блинкен говорит, что санкции Запада для России из-за вторжения в Украину носят беспрецедентный характер и уже оказывают драматическое воздействие.

И все же стоявший рядом с ним на пресс-конференции министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что ожидает усиления экономического давления на Кремль.

"Эти последствия, сила экономических санкций и другие меры, которые были приняты - куда больше, чем полагали многие. Они, вне всякого сомнения, беспрецедентны", - сказал в Вильнюсе в понедельник глава дипломатического ведомства США.

"Они уже оказывают драматическое воздействие", - добавил он.

По словам Блинкена, из-за санкций российский рубль опустился до невиданных значений, а кредитный рейтинг страны достиг уровня "хлама".

В ответ на вторжение в Украину западные страны договорились отключить семь российских банков от системы SWIFT, запретили экспорт технологий в страну и предприняли другие экономические ограничения.

Однако Ландсбергис говорит, что экономическая блокада России еще не достигла уровня "полной изоляции", а для обхода санкций пользуются банками, которые пока не столкнулись с преградами.

Он еще раз призвал Запад отказаться от импорта энергоресурсов из России.

"Мы должны закрыть все бреши, - сказал Ландсбергис. - Энергоресурсы, которые мы импортируем, позволяют России финансировать военную операцию".

"Мы не можем платить кровью Украины за российские нефть и газ", - добавил он.

Продолжающееся вторую неделю военное вторжение России в Украину усилило опасения по поводу возможного нападения на другие страны региона, включая страны блока НАТО. Все же должностные лица утверждают, что на настоящий момент нет данных о намерения России пойти на это.

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