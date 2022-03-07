Департамент миграции: в Литве зарегистрировались 3135 украинцев

В Литве зарегистрировались 3135 украинцев, сообщает Департамент миграции. Из-за роста потока беженцев из Украины, Департамент миграции ограничил предоставление услуг заранее не зарегистрировавшимся жителям Литвы, которые хотят поменять паспорт или идентификационную карту.

"На данный момент мы зарегистрировали 3135 украинцев. Большинство просить разрешение на жизнь по гуманитарным причинам, тем, кто приехал временно, выдают национальные визы, но таких – единицы", – сказала глава департамента Эвелина Гудзинскайте.

По ее словам, больше 2/3 всех зарегистрировавшихся - дети. Однако, она сказала, что пока сложно сказать, какой именно количество граждан Украины приехало в Литву.

Гудзинскайте заметила, что ситуация в департаменте напряженная из-за роста потока беженцев. Она напомнила, что с 7 марта не зарегистрировавшихся заранее граждан Литвы принимать не будут.

"Скоро нам начнут помогать волонтеры Красного креста, мы расширяем наши мощности. По этой причине пока не можем в полную мощность предоставлять услуги жителям Литвы, которые приходят без регистрации, чтобы заказать паспорт или идентификационную карту", – сказала она.

"Я понимаю недовольство людей, но первенство сейчас за Украиной, поскольку с каждым днем число украинцев растет", – прибавила она.

ООН 6 марта сообщила, что за 10 дней Украину покинули 1,5 млн. человек. Это самый большой поток беженцев в Европе со времен Второй мировой войны.

Напомним, что 24 февраля рано утром Россия начала войну с Украиной. Запад в ответ на действия Москвы ввел жесткие экономические санкции и стал оказывать Украине военную помощь. Запад обвиняет РФ в разрушении украинских городов и уничтожении мирного населения.

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