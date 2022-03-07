В Вильнюсе круглосуточно работает только одна аптека

В Вильнюсе круглосуточно работает только одна аптека. Однако она находится в неудобном месте, туда запросто из любого района не попадешь. В городе уже два года не курсируют ночные автобусы, нет ночных магазинов, пишет madeinvilnius.lt.

Запомните адрес: ул. Жирмуну, 64, Hyper Rimi, аптека Benu vaistinė. Это не реклама, а адрес единственной работающей по ночам аптеки. У этой сети есть ночные аптеки в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде.

"Когда мы открываем новые аптеки или меняем время их работы, всегда анализируем потребности покупателей. В планах у нас нет открытия других ночных аптек, пока потребители не изъявили такой потребности", – сказал глава пресс-службы BENU Миндаугас Урбас. Он заметил, что клиентов в ночные часы немного, но люди приходят регулярно.

Другая крупная сеть Camelia пока не видит потребности в открытии ночной аптеки, но время работы конкретных отделений согласовывает с потребностями покупателей.

"Мы заметили, что клиенты планируют покупки заранее, поэтому большую часть лекарств покупают заранее, а если требуется помощь ночью, обычно обращаются к врачам. Часть наших аптек работает с раннего утра и до позднего вечера, кроме того, мы консультируем наших клиентов и по телефону 8 800 50005 ежедневно с 9 до 18 ч", – сказала представитель сети Eurovaistinė Роланда Липнявичюте.

В Вильнюсе работают аптеки 6 крупных сетей, это частные компании. Большая часть аптек закрывается в 19 или 20 ч. Только в нескольких можно приобрести лекарства до 22 ч.

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