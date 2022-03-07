Аналитик об инфляции в Литве: за последние недели произошло много драматических перемен

Война в Украине продолжается, поэтому инфляция в Литве по-прежнему будет расти, таков прогноз вице-президента Литовской конфедерации бизнеса Марюса Дубниковаса.

По совам финансового аналитика, еще до начала инвазии в Украину можно было надеяться на снижение цен на энергоресурсы с началом теплого времени года, но сейчас, по его оценке, инфляция по-прежнему будет высокой.

"Инфляция - однозначно вызов этого года. Если две недели назад еще можно было надеяться на ее снижение, что этот процесс замедлится в начале года, поскольку будем использовать меньше ресурсов, в них будет меньшая потребность, то сейчас очевидно, что этого не будет, поскольку за последние неполные две недели произошли драматические перемены. Это и подорожание нефти, газа", – сказал в интервью на Žinių radijas Дубниковас.

Экономист обратил внимание на то, что некоторые ресурсы за последние недели подорожали в несколько раз.

"В Амстердаме кубический метр газа стоил 2,5 евро, в Литве газ для отопления домов пока стоит 51 цент за кубический метр. Надо понять, что газ подорожал в 5 раз", – сказал он. Аналитик не сомневается, что рост цен на сырье скажется и на ценах на товары и услуги. Также, по его оценке, рост цен коснется и рынка недвижимости.

"Может быть, что некоторые проекты, скажем, проекты по развитию недвижимости придется отложить и подождать окончания конфликта. Поскольку если объекты будут построены при таких ценах, их физически никто не сможет купить и-за неадекватной цены", – считает Дубниковас.

Напомним, что 24 февраля Россия напала на Украину, в ответ на агрессию Запад ввел в отношении России жесткие экономические санкции. Однако пока Европа еще покупает немало российского газа - 40% от всего потребляемого в Европе количества. ЕС и США думают об альтернативных источниках получения газа.

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