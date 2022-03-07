В Сейме Литвы - дискуссия о попытках России и Китая повлиять на демократические страны

В понедельник в Сейме Литвы состоится международная конференция, посвященная попыткам России и Китая повлиять на демократические страны, сообщили организаторы.

Двухдневную конференцию организуют Международный республиканский институт (англ. International Republican Institute, IRI), Министерство иностранных дел Литвы и Комитет Сейма по иностранным делам.

Как говорится в сообщении организаторов, политики и эксперты обсудят способность демократического сообщества противостоять давлению автократических государств, агрессии как в Европе, так и в мире, попытки Китая и России изменить международный порядок, а также возможный ответ Запада.

В конференции примут участие президент IRI Даниэль Твининг, премьер-министр Словении Янез Янша и другие представители.

Конференцию откроют председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и глава Комитета Сейма по иностранным делам Лайма Андрикене.

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