ЛЖД отказывается от перевозки продукции российского "Металлинвеста"

Компания грузовых перевозок LTG Cargo, входящая в группу Литовских железных дорог (ЛЖД), приостанавливает перевозки продукции предприятий российской металлургической группы "Металлоинвест" в Клайпедский морской порт.

Такое решение было принято из-за продолжающейся войны России в Украине и новых санкций Европейского союза (ЕС) в отношении России, заявила литовская группа в пятницу. Российский олигарх Алишер Усманов, владеющий значительным пакетом акций "Металлоинвеста", на прошлой неделе был внесен в санкционный список ЕС.

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У LTG Cargo нет прямых договоров на перевозку продукции с "Металлоинвестом" — пока продукция этой компаний перевозится по железной дороге через экспедиторов в Литве.

ЛЖД также обещает оценить возможные связи других своих клиентов с лицами, попавшими под санкции ЕС и, если такие связи будут установлены, отказать в перевозке грузов.

В прошлом году LTG Cargo перевезла более 1 млн. тонн продукции "Металлоинвеста".

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