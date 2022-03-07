Предприниматели не знают, куда им девать изъятые из продажи российские и белорусские товары

Торговые сети в Литве изъяли из продажи российские и белорусские товары. После этого некоторые поставщики в стране оказались в тупике – куда девать вернувшиеся к ним товары, и кто за это заплатит? Один из предпринимателей считает, что так наказывают не только путинский режим, но и литовский бизнес. Об этом сказал и эксперт в сфере коммуникаций, который предложил бизнесу выход из положения.

С редакцией Delfi связался один из поставщиков российских и белорусских товаров Kosmolat Baltic, который работает почти со всеми местными торговыми сетями и аптеками. По словам представителя компании Томаса Микучёниса, бизнес находится в критическом положении – партнеры в одностороннем порядке возвращают товары, компания несет убытки, на складах скапливаются товары, которые невозможно вернуть производителям.

Предприниматель отметил важную деталь - за эти товары уже заплачены деньги российским и белорусским компаниям. Значит напрямую их продаже иже не могут поддерживать режимы Лукашенко и Путина. Новые товары никто не заказывает. Поэтому такие действия вредят только литовскому бизнесу.

Он просит предоставить возможность распродать остатки этих товаров.

"Наши товары поступают не только в магазины, но и на рынки. Пока там не заметно, чтобы люди с враждебностью относились к этим товарам. Один-другой спрашивает, но вообще покупают. Поскольку мы работает во всех странах Балтии, в Латвии, где у нас есть небольшая сеть, был такой парадокс: когда сказали, что товары не будут продавать, люди стояли в очереди за товарами, которые планировали изъять", – заметил Микучёнис.

Он согласен, что покупатель "выбирает" товары и от него зависят продажи, поэтому сейчас компания заказывает украинские товары и предлагает их торговым сетям.

"Предложенные украинские товары необязательно принимают с распростертыми объятиями. Поэтому, если вы уже поддерживает Украину, доводите дело до конца. <...> Из-ять российский товар можно за ночь, а на введение украинского времени нужно больше. Общий порядок в сетях такой: пересмотр товаров некоторых категорий проводят 1-2 раза в год. Нам говорят, ждите пересмотра, тогда будем выбирать, захотим – возьмем. Солидарности со стороны наших клиентов невидно", – сказал Микучёнис.

Об этой проблеме в социальной сети Facebook писал и эксперт по коммуникациям Андрюс Баранаускас. По его словам, есть ряд компаний, на складах которых накопились белорусские и российские товары на миллионы евро.

"Результат – деньги заморожены, товары стоят, зарплаты и налоги платить все равно надо, хранение товаров тоже стоит денег. Плюс ущерб репутации: почему на складе хранится российская арматура или белорусская плитка? Можно разорвать контакты. Но что делать с продукцией, которая уже есть на складах и прилавках, в фурах в Литве? (...) Да можем все выбросить, но пострадают не агрессоры, которые уже взяли деньги вперед, а литовские компании" – писал он, предложив помочь Украине "российскими и украинскими деньгами".

"Можем, за их счет финансировать украинскую армию. Продать то, что уже привезли. И прибыль, например, 20% – передать Украине. Ведь деньги за товары уже заплатили, товары в Литве, только сейчас все в бешенстве, не хотят ни покупать, ни продавать товары этих стран. Так давайте дадим бизнесу шанс, вернуть деньги, и поможем Украине за счет выручки. Ведь несложно все это разумно организовать", – писал Баранаускас.

Между тем президент Вильнюсской ассоциации промышленности и бизнеса Сигитас Бесагирскас считает, что это форс-мажор. А торговля российскими и белорусскими товарами была бы сейчас как минимум неэтичной, даже если режим эти деньги уже не получит.

Микучёнис поднял еще один вопрос. По его словам, под западными этикетками прячется немало товаров компаний российского капитала. "Что лучше: когда западный капитал пользуется российским пространством и ресурсами, производит там товары и реализует в Европе или когда российский капитал "делает" бизнес у нас во дворе, и на этом наживаются олигархи? Так почему мы отказываемся от западных товаров, произведенных в Беларуси и России, но не отказываемся от товаров, произведенных в ЕС на российские деньги? Из-за кириллицы? Или удобно поддерживать российских олигархов в Литве, если они используют европейские этикетки? Или торговым сетям невыгодно, ведь придется изъять не 2–3%, а 30% товаров?" – вопрошал он, назвав такие бренды, как Natura siberica, Recepty babuski Agafi, Rigas Balzams, Rigas piens.

Бесагирскас считает, что это замечание предпринимателя логично, поскольку в Европе не должно оставаться товаров, поддерживающих российских олигархов. Только он отметил, что некоторые российские олигархи тайно поддерживают и оппозиционные силы в России.

"Режим в Беларуси и России не может финансироваться, и неважно, что в результате могут пострадать рабочие места в Европе, это дело принципа", – заметил он.

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