Политолог: отступление Путина невозможно по одной простой причине

"Сегодня мы должны понимать, что мы в достаточной безопасности, но если мы не будем защищать Украину, вся наша безопасность рухнет, как карточный домик", — считает политолог Марюс Лауринавичюс. Он также говорит, что "Путин погряз в этой войне" и больше не имеет стратегии отступления.

Аналитик Марюс Лауринавичюс говорит, что сейчас мы в безопасности, но если мы не будем помогать защищать Украину, вся наша безопасность рухнет, как карточный домик.

"У меня двоякая оценка (решения НАТО), нужно понимать, что НАТО еще политически не готово к непосредственному участию в этой войне, хотя косвенно уже участвует,(...) введение бесполетной зоны может быть достаточно креативным решение, но вопрос в реализации.

С другой стороны, как в Литве, на мой взгляд, так и на Западе в целом, мы должны понимать, что война против нас уже идет, и если эта война идет, мы должны рассматривать стратегии не только для помощи Украина, но и думать, как защищать себя, и я с начала войны повторяю одно и то же - война против нас уже идет, только линия фронта находится в Украине.

Если мы не защитим эту линию фронта в Украине, завтра эта война придет к нам. Сегодня мы понимаем, что находимся в достаточной безопасности, но если мы не будем защищать Украину, вся наша безопасность рухнет, как карточный домик", — говорит М. Лауринавичюс.

Аналитик также говорит, что мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине, потому что Путин уже не сможет отступить отступать.

"Отступление Путина невозможно по одной простой причине: это создаст угроза его собственному режиму. Конечно, в долгосрочной перспективе режим движется к уничтожению, и чем больше он грязнет в этом уничтожении, тем больше он закручивается в спираль, у них больше нет хороших решений и стратегий отступления", — говорит М. Лауринавичюс.

Война в Украине продолжается уже больше недели. Запад ввел санкции против России и в различной форме оказывает поддержку Украине, в том числе и военную.

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